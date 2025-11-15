الأحد 16 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

كالدارا ينهي مسيرته بعد سنوات من الإصابات

كالدارا ينهي مسيرته بعد سنوات من الإصابات
15 نوفمبر 2025 23:25

 
روما 15 (د ب أ)

قرر المدافع ماتيا كالدارا، لاعب أتالانتا ويوفنتوس وميلان السابق، إنهاء مسيرته الكروية، بعد سنوات من الإصابات والخضوع للعمليات الجراحية والانتكاسات.
وأعلن كالدارا اعتزاله في خطاب مطول نشره عبر موقع الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو.
وكتب كالدارا: «ورقة فارغة وقلم وأغلقت عيني ثم فتحتهم مجدداً ولقد حان الوقت عزيزتي كرة القدم للوداع، لقد قررت التوقف، لم يكن القرار سهلاً وليس من السهل حتى كتابة تلك الكلمات».
وقال: «ربما تكون تلك طريقة لتقبل الأمر أكثر، والآن وجدت بعض السكينة لكنني استغرقت وقتاً طويلاً لاتخاذ هذا القرار».
وأوضح كالدارا: «لقد بدأ الأمر كله في شهر يوليو الماضي، حيث قمت بزيارة طبيب متخصص وقال لي، ماتيا لم يعد لديك غضروف في كاحلك، إذا واصلت اللعب فسنضطر بعد سنوات إلى تركيب طرف صناعي لك، لقد خانني جسدي وهذه المرة ربما إلى الأبد».
ووصل كالدارا إلى قمة تألقه في مسيرته قبل الإصابات حينما كان لاعباً مع فريق أتالانتا وقدم نفسه كواحد من أكثر المدافعين الواعدين في إيطاليا ثم انتقل إلى يوفنتوس ومنه إلى ميلان.

