الأحد 7 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ليدز يتعادل مع ليفربول في «الوقت القاتل»

ليدز يتعادل مع ليفربول في «الوقت القاتل»
7 ديسمبر 2025 00:05

 
ليدز (رويترز)

أخبار ذات صلة
ماريسكا يعترف بتواضع أداء تشيلسي
جوارديولا يستشهد بميسي!


سجل آو تاناكا لاعب ليدز يونايتد هدفاً في الوقت بدل الضائع، ليقود فريقه لتعادل مثير 3-3 مع ضيفه ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وبعد شوط أول بطيء، سجل أوجو إيكيتيكي مهاجم ليفربول هدفين في غضون دقيقتين فقط بعد الاستراحة، لكن ركلة جزاء من دومينيك كالفيرت-لوين وهدف سجله أنطون شتاخ في غضون ثلاث دقائق بعد مجهود رائع أعادا ليدز إلى المباراة.
وبدا أن دومينيك سوبوسلاي حسم الفوز لليفربول في الدقيقة 80 ليسكت جماهير صاحب الأرض، لكن نقاط ضعف دفاع فريقه انكشفت مرة أخرى، إذ تحرر تاناكا من الرقابة عند القائم البعيد ليسجل هدف التعادل بعد ست دقائق من الوقت بدل الضائع.
وبهذه النتيجة ارتفع رصيد ليفربول إلى 23 نقطة في المركز الثامن، فيما تقدم ليدز إلى المركز 16 برصيد 15 نقطة من 15 مباراة خاضها حتى الآن.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليفربول
ليدز يونايتد
آخر الأخبار
غارات عنيفة تستهدف شمالي وجنوب القطاع (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مصر وقطر تدعوان إلى سرعة تشكيل القوة الدولية في غزة
اليوم 02:50
البرلمان العربي يرحب بتجديد ولاية «الأونروا»
الأخبار العالمية
البرلمان العربي يرحب بتجديد ولاية «الأونروا»
اليوم 02:50
طفلان يجلسان على أنقاض منزل في رفح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم «اليونيسف» لـ«الاتحاد»: 600000 طفل خارج مقاعد الدراسة للعام الثاني
اليوم 02:50
نازحة سودانية في مخيم للنازحين شمال دارفور (رويترز)
الأخبار العالمية
مسؤولون في منظمات أممية وإغاثية لـ«الاتحاد»: تفاقم الأزمة الإنسانية بمستويات خطيرة في السودان
اليوم 02:50
أطفال يمنيون مهددون بالجوع (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الانتهاكات الحوثية توقف المشاريع الإغاثية باليمن
اليوم 02:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©