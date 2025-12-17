ديمبيلي ينضم لقائمة «نجوم الجمع» بين الكرة الذهبية والأفضل بنفس العام

معتز الشامي (أبوظبي)

توج عثمان ديمبيلي، مهاجم باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي، بجائزة أفضل لاعب في العالم «ذا بيست - The Best» المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وحصل اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً، والذي فاز بجائزة الكرة الذهبية 2025 المقدمة من مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية، سبتمبر الماضي، على جائزة «فيفا»، بعد أن ساعد باريس سان جيرمان في الفوز ب 4 ألقاب في موسم 2024-2025.

وساهم اللاعب السابق لبرشلونة وبروسيا دورتموند، الذي انضم إلى باريس سان جيرمان في عام 2023، في 51 هدفاً خلال 53 مباراة مع فريق لويس إنريكي، الموسم الماضي.

وينضم ديمبيلي إلى قائمة لامعة من الأسماء، من بينهم ليونيل ميسي «3 مرات» أعوام 2019,2022,2023 وكريستيانو رونالدو «مرتين أعوام 2016,2017، ممن فازوا بالجائزة منذ انطلاقها بمسمى The Best عام 2016.

كما فاز بها روبرت ليفاندوفسكي (بولندا) مرتان، أعوام 2020 – 2021، ومرة واحدة لكل من لوكا مودريتش (كرواتيا) 2018، فينيسيوس جونيور (البرازيل) 2024، عثمان ديمبيلي (فرنسا) 2025.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن جوائز»FIFA The Best«في عام 2016 بعد انفصال مجلة فرانس فوتبول عن«فيفا»، وانفرادها بجائزة الكرة الذهبية التي أقيمت بالتشارك بينهما بين عامي 2010 و2015.

ويتم التصويت على جائزة الكرة الذهبية حصرياً من قبل صحفيين متخصصين من أفضل 100 دولة مصنفة من قبل«فيفا»، بينما يتم التصويت على جائزة The Best، من قبل مدربي المنتخبات الوطنية للرجال 25%، وقادة المنتخبات الوطنية للرجال 25%، والصحفيين 25%، والجماهير 25%.

وتعد هذه الجائزة«ذات بيست» استئناف لجائزة«أفضل لاعب كرة قدم في العالم» التي انفرد الاتحاد الدولي بتقديمها بين عامي 1991–2009، ويعد عثمان ديمبيلي اللاعب رقم 13 الذي يجمع بين الجائزتين الخاصة بالكرة الذهبية والأخرى المقدمة من قبل الاتحاد الدولي، في سنة ميلادية واحدة منذ عام 1991، حيث حدث ذلك في 17 مرة.

وكان أول من حقق ذلك هو ماركو فان باستن، المهاجم الهولندي الذي فعل ذلك في عام 1992، بعد موسمه الرائع، إذ كان مفتاح الفوز بالدوري الإيطالي في ذلك العام.

لاعبون حققوا هذا الإنجاز:

1-ماركو فان باستن: (1992)

2- وروبرتو باجيو: (1993)

3- جورج ويا: (1995)

4- رونالدو: (1997,2002)

5-زين الدين زيدان: (1998)

6- ريفالدو: (1999)

7- رونالدينيو: (2005)

8- فابيو كانافارو: (2006)

9-كاكا: (2007)

10- كريستيانو رونالدو: (2008)

11- لوكا مودريتش: (2018)

12- ليونيل ميسي: (2009,2016,2019,2023)

13- عثمان ديمبيلي (2025)

أكثر اللاعبين حصولاً على جائزة The Best من»فيفا"

1- ليونيل ميسي (الأرجنتين): 3 مرات/ 2019 - 2022 - 2023

2-كريستيانو رونالدو (البرتغال): مرتان/ 2016 - 2017

3- روبرت ليفاندوفسكي (بولندا): مرتان/ 2020 - 2021

4-لوكا مودريتش (كرواتيا): مرة واحدة/ 2018

5- فينيسيوس جونيور (البرازيل): مرة واحدة/ 2024

6-عثمان ديمبيلي (فرنسا): مرة واحدة/ 2025