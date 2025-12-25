بوميل: مواجهة أنجولا وزيمبابوي «منعطف مهم» في كأس أفريقيا



الرباط (د ب أ)



شدد باتريس بوميل، المدير الفني لمنتخب أنجولا، على أهمية مواجهة فريقه المرتقبة ضد منتخب زيمبابوي، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية من مرحلة المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، المقامة حالياً في المغرب.

ويتطلع المنتخبان لحصد النقاط الثلاث، في المباراة التي تجرى بملعب مراكش الكبير، من أجل إنعاش آمالهما في التأهل للأدوار الإقصائية للمسابقة، لا سيما عقب خسارتهما في الجولة الأولى.

وخسر منتخب أنجولا، الذي يشارك للمرة العاشرة في أمم أفريقيا، 1- 2 أمام نظيره الجنوب أفريقي، يوم الاثنين الماضي، بالجولة الافتتاحية، فيما تلقى المنتخب الزيمبابوي الهزيمة بالنتيجة نفسها أمام منتخب مصر في ذات الجولة، ليصبح المنتخبان مطالبين بتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة القادمة.

وقال في المؤتمر الصحفي، الذي عقده، للحديث عن اللقاء، إن الطاقم الفني عمل على تحليل مباراة الفريق الأولى بدقة، بهدف تصحيح الأخطاء وتعزيز فاعلية الأداء. أضاف المدرب الفرنسي أن المباراة المقبلة تمثل «منعطفاً مهماً» في مسار منتخب أنجولا في البطولة، وتتطلب تركيزاً عالياً وانضباطاً تكتيكياً من جميع اللاعبين.

وأكد بوميل أن الهدف الحالي هو تحقيق نتيجة إيجابية أمام زيمبابوي، مع الإيمان الكامل بقدرة الفريق على تقديم رد فعل قوي، مضيفاً أن فريقه مطالب بإظهار شخصية مختلفة وروح تنافسية أكبر في هذه المواجهة.

أشار بوميل إلى أن العمل الذي يقوم به الاتحاد الأنجولي لكرة القدم يأتي في إطار مشروع طويل الأمد يهدف إلى بناء منتخب تنافسي قادر على تحقيق نتائج مميزة في الاستحقاقات القارية القادمة.

وكشف مدرب المنتخب الأنجولي، الذي يشارك فريقه للمرة العاشرة في تاريخه والثانية على التوالي بأمم أفريقيا، أن النتائج الحالية مهمة، لكنها لا تخرج عن سياق التطوير الشامل الذي يسعى إليه الفريق.

واختتم بوميل تصريحاته قائلاً إن الأهم بالنسبة له هو أن يظهر فريقه بصورة إيجابية تعكس تطور كرة القدم في البلاد، وأن يكون الأداء على مستوى تطلعات الجماهير، دون التأثر بالضغوط التي تفرضها المنافسة الأفريقية. وتنص لائحة المسابقة على تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الست لمرحلة خروج المغلوب، بالإضافة لأفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.