الرياضة

ريال مدريد يُحكم قبضته على قائمة أغلى 100 لاعب في العالم!

28 ديسمبر 2025 12:05

معتز الشامي (أبوظبي)


يتصدر لامين يامال «18 عاماً»، نجم برشلونة الشاب، قائمة أغلى لاعبي كرة القدم في العالم من حيث القيمة السوقية، وتبلغ قيمته السوقية 200 مليون يورو، حسب التحديث الأخير لموقع «ترانسفير ماركت» المتخصص في إحصائيات كرة القدم، رغم صغر سنه، فاز يامال بلقبين في الدوري الإسباني مع «البارسا»، وتُوج بكأس الأمم الأوروبية 2024 مع إسبانيا، وتألق على أعلى المستويات مع ناديه ومنتخب بلاده.
ويحتل المركز الثاني مهاجم مانشستر سيتي المتألق إيرلينج هالاند البالغ 25 عاماً، (200 مليون يورو)، متفوقاً على كيليان مبابي صاحب المركز الثالث (200 مليون يورو)، كونه أصغر منه بنحو عام، حيث ارتفعت قيمة كليهما بمقدار 20 مليون يورو في آخر التحديثات.
ويحتل لاعب وسط ريال مدريد وإنجلترا جود بيلينجهام المركز الرابع، إذ تبلغ قيمته السوقية 160 مليون يورو بعد انخفاضٍ قدره 20 مليون يورو هذا الشتاء، ويحتل زميله في ريال مدريد، فينيسيوس جونيور، المركز الخامس بقيمة 150 مليون يورو.
ويحتل بيدري، لاعب وسط برشلونة البالغ 22 عاماً، المركز السادس بقيمة سوقية تبلغ 140 مليون يورو، يليه جمال موسيالا، موهبة بايرن ميونيخ، في المركز السابع بقيمة 130 مليون يورو.
وأما بوكايو ساكا، فتراجع إلى المركز الثامن بعد انخفاض قيمته السوقية إلى 130 مليون يورو، بانخفاض 10 ملايين يورو في آخر تحديث، ويحتل مايكل أوليس، جناح بايرن ميونيخ، المركز التاسع بقيمة سوقية 130 مليون يورو، بينما يُكمل كول بالمر، لاعب تشيلسي، قائمة العشرة الأوائل بقيمة 120 مليون يورو. 
وتتجاوز القيمة السوقية لتسعة لاعبين آخرين 100 مليون يورو، وفي قائمة أغلى 100 لاعب في العالم، يُعد النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم جالاتا سراي (المركز 42 بقيمة 75 مليون يورو)، اللاعب الوحيد الذي يلعب لنادٍ خارج الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا.
وعندما يتعلق الأمر بالفرق التي تضم أكبر عدد من اللاعبين ضمن قائمة أغلى 100 لاعب في العالم، يتصدر ريال مدريد القائمة بـ 10 نجوم ضمن أغلى 100 لاعب، بقيمة إجمالية تبلغ 1.06 مليون يورو.
ويملك أرسنال أيضاً 10 نجوم، لكن بقيمة 825 مليون يورو، يليه باريس سان جيرمان (9)، وبرشلونة (8)، ومانشستر سيتي (8)، وليفربول (7)، وبايرن ميونيخ (7)، ويأتي تشيلسي في المرتبة التالية بـ 6 لاعبين، يليه إنتر ميلان ونيوكاسل بـ 4 لاعبين لكل منهما.

 

الفرق التي تضم أكبر عدد من اللاعبين

1- ريال مدريد (10 لاعبين): 1.06 مليار يورو
2- أرسنال (10 لاعبين): 825 مليون يورو
3- سان جيرمان (9 لاعبين): 795 مليون يورو
4- برشلونة (8 لاعبين): 755 مليون يورو
5- مانشستر سيتي (8 لاعبين): 680 مليون يورو
6- ليفربول (7 لاعبين): 645 مليون يورو
7- بايرن ميونيخ (7 لاعبين): 590 مليون يورو
8- تشيلسي (6 لاعبين): 520 مليون يورو
9- إنتر ميلان (4 لاعبين): 285 مليون يورو
10- نيوكاسل (4 لاعبين): 280 مليون يورو


أغلى 10 لاعبين في العالم 
1- يامال: 200 مليون يورو
2- هالاند: 200 مليون يورو
3- مبابي: 200 مليون يورو
4 - بيلينجهام: 160 مليون يورو
5- فينيسيوس: 150 مليون يورو
6 - بيدري: 140 مليون يورو
7 - موسيالا: 130 مليون يورو
8- ساكا: 130 مليون يورو
9- أوليس: 130 مليون يورو
10- بالمر: 120 مليون يورو

 


 

