جوشوا يغادر المستشفى

لاجوس (رويترز)
أعلنت حكومات ولايات نيجيرية خروج بطل العالم السابق في الملاكمة للوزن الثقيل البريطاني أنتوني جوشوا من المستشفى، بعد إصابته في حادث سير في ولاية أوجون في نيجيريا، أسفر عن مقتل اثنين من أصدقائه المقربين.
وقالت حكومتا ولايتي لاجوس وأوجون في بيان عبر منصة إكس «خرج أنتوني جوشوا من المستشفى في وقت متأخر من بعد ظهر (الأربعاء). ورغم شعوره بالحزن العميق وتأثره بسبب فقدان صديقيه المقربين، فقد اعتبرت حالته الصحية جيدة للتعافي في المنزل».
وأصيب جوشوا (36 عاماً) بجروح طفيفة عندما اصطدمت السيارة التي كان يستقلها بسيارة أخرى يوم الاثنين، مما أسفر عن مقتل اثنين من أصدقائه المقربين وزملائه في الفريق.