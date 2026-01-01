جوشوا يغادر المستشفى

لاجوس (رويترز)

أعلنت حكومات ولايات نيجيرية خروج بطل العالم ​السابق في الملاكمة للوزن الثقيل ‌البريطاني أنتوني جوشوا من ​المستشفى، بعد إصابته ⁠في ‌حادث سير في ولاية أوجون في نيجيريا، أسفر عن مقتل ⁠اثنين من أصدقائه المقربين.

وقالت حكومتا ⁠ولايتي لاجوس وأوجون في بيان عبر منصة ​إكس «خرج أنتوني جوشوا من المستشفى في وقت متأخر من بعد ظهر (الأربعاء). ​ورغم شعوره ‍بالحزن العميق وتأثره بسبب فقدان صديقيه المقربين، فقد اعتبرت حالته الصحية ‍جيدة للتعافي في ⁠المنزل».

وأصيب جوشوا (​36 عاماً) بجروح طفيفة عندما ​اصطدمت السيارة التي كان يستقلها ‍بسيارة أخرى يوم الاثنين، مما أسفر عن مقتل اثنين من أصدقائه المقربين وزملائه في ‌الفريق.