الجمعة 2 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

جوشوا يغادر المستشفى

جوشوا يغادر المستشفى
1 يناير 2026 12:26

لاجوس (رويترز)
أعلنت حكومات ولايات نيجيرية خروج بطل العالم ​السابق في الملاكمة للوزن الثقيل ‌البريطاني أنتوني جوشوا من ​المستشفى، بعد إصابته ⁠في ‌حادث سير في ولاية أوجون في نيجيريا، أسفر عن مقتل ⁠اثنين من أصدقائه المقربين.
وقالت حكومتا ⁠ولايتي لاجوس وأوجون في بيان عبر منصة ​إكس «خرج أنتوني جوشوا من المستشفى في وقت متأخر من بعد ظهر (الأربعاء). ​ورغم شعوره ‍بالحزن العميق وتأثره بسبب فقدان صديقيه المقربين، فقد اعتبرت حالته الصحية ‍جيدة للتعافي في ⁠المنزل».
وأصيب جوشوا (​36 عاماً) بجروح طفيفة عندما ​اصطدمت السيارة التي كان يستقلها ‍بسيارة أخرى يوم الاثنين، مما أسفر عن مقتل اثنين من أصدقائه المقربين وزملائه في ‌الفريق.

أخبار ذات صلة
الطربلسي مستعد للانسحاب من تدريب تونس!
«حادث مروّع» لبطل العالم في الملاكمة
أنتوني جوشوا
نيجيريا
آخر الأخبار
درجات الحرارة
التعليم والمعرفة
2025 رابع أكثر الأعوام حرارة في بلجيكا
اليوم 13:01
تعبيرية
الأخبار العالمية
غرق مركب يقل أكثر من 200 مهاجر قرب سواحل غامبيا
اليوم 12:53
أرشيفية
علوم الدار
المستشفى الميداني الإماراتي يواصل تقديم خدماته الطبية والإنسانية في قطاع غزة
اليوم 12:32
محمد بن راشد يبارك للفائز بجائزة نوابغ العرب عن فئة الأدب والفنون لعام 2025
علوم الدار
محمد بن راشد يبارك للفائز بجائزة نوابغ العرب عن فئة الأدب والفنون لعام 2025
اليوم 12:20
برعاية منصور بن زايد.. مهرجان «الوثبة للتمور» ينطلق 9 يناير
برعاية منصور بن زايد.. مهرجان «الوثبة للتمور» ينطلق 9 يناير
اليوم 12:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©