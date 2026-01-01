ماكولوم يغتال أحلام «ويزاردز» بالسلة «القاتلة»

لوس أنجلوس (رويترز)

أحرز سي. جيه ماكولوم آخر أربع نقاط في المباراة من بينها سلة حاسمة قبل 1.2 ثانية على النهاية، ليقود واشنطن ويزاردز للفوز 114-113 على مضيفه ميلووكي باكس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الليلة الماضية.

وكان واشنطن متقدماً 107-97 مع ​تبقي سبع دقائق و54 ثانية على نهاية الربع الرابع، لكنه الفريق ‌أخفق في تسجيل عشر محاولات متتالية، مما منح ميلووكي ​الفرصة لتحقيق سلسلة من 16 نقطة مقابل ثلاث ⁠نقاط ‌للفريق الزائر.

وسجل يانيس أنتيتوكونمبو رميتين حرتين ليكمل ليلة من 33 نقطة في ختام تلك السلسلة، مانحاً باكس التقدم 113-110 قبل 33 ثانية من النهاية.

لكن المخضرم ماكولوم هاجم بسرعة في ⁠الهجمة التالية لواشنطن، منهياً إخفاق فريقه في التسجيل، بعدما حصل ⁠على تمريرة من كريس ميدلتون لاعب باكس السابق، ليضمن لفريقه وقتاً كافياً لهجمة أخرى.

وتصدى أليكس سار لمحاولة من أنتيتوكونمبو ليمنح ويزاردز ​فرصة لخطف الفوز، واستغلها ماكولوم بانطلاقة سريعة نحو السلة قبل أن يسجل ببراعة قبل صفارة النهاية ليمنح واشنطن التقدم.

ولم تصب محاولة أنتيتوكونمبو من مسافة 14 قدماً قبل 0.4 ثانية من النهاية الهدف، ليحقق ويزاردز المتعثر انتصاره الثالث ​في آخر أربع مباريات.

وفي باقي مباريات ‍الليلة الماضية، أحرز بيتون واتسون 24 نقطة واستحوذ على ثماني كرات مرتدة ليساعد دنفر ناجتس المبتلى بالإصابات في الفوز 106-103 على مضيفه تورونتو رابتوز.

وسجل ‍جوليان شامباني 36 نقطة وهو أعلى رصيد في مسيرته، وأحرز رقماً قياسياً للفريق بتسجيل 11 رمية ثلاثية، ليقود انتفاضة سان أنتونيو سبيرز في الفوز المثير 134-132 على ضيفه نيويورك نيكس.

وحقق ثمانية لاعبين من شيكاغو بولز رصيداً من ‌رقمين في فوز الفريق 134-118 على ضيفه نيو أورليانز بليكانز.