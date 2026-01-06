الثلاثاء 6 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الشارقة يستعيد توازنه بـ «رباعية النصر»

فرحة لاعبي الشارقة بالفوز على العميد (الاتحاد)
6 يناير 2026 19:27

 
معتصم عبدالله (دبي)
استعاد الشارقة توازنه في دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، وحقق فوزاً ثميناً على مضيفه النصر بنتيجة 4-2، مساء اليوم على استاد آل مكتوم، ضمن افتتاح منافسات الجولة الثانية عشرة.
ونجح «الملك» بهذا الفوز في معادلة كفة الانتصارات أمام «العميد» في تاريخ مواجهاتهما بدوري المحترفين، محققاً فوزه رقم 12، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الحادي عشر، مع امتلاكه مباراتين مؤجلتين من الجولتين التاسعة والعاشرة أمام الوحدة والبطائح على التوالي، فيما بقي النصر في المركز السادس برصيد 18 نقطة.
وبادر أصحاب الأرض بالتسجيل مبكراً عن طريق الكولومبي كيفن أجودلو، الذي أطلق تسديدة قوية بقدمه اليسرى في الدقيقة السابعة، مستفيداً من تمريرة ذكية لرامون ميريز، ولم يتأخر رد الشارقة كثيراً، إذ أدرك التعادل في الدقيقة 11 بهدف عكسي سجله المدافع سالم سلطان بالخطأ في مرمى فريقه، أثناء محاولته إبعاد تسديدة البرازيلي كورنادو من داخل منطقة الجزاء، لتشهد مواجهات الفريقين في دوري المحترفين للمرة الأولى تسجيل هدفين خلال أول 11 دقيقة.
وعاد النصر للتقدم مجدداً قبل نهاية الشوط الأول، من ركلة جزاء احتسبت إثر عرقلة على المتألق مهدي قائدِي داخل المنطقة، نفذها القائد لوكا ميليفويفيتش بنجاح مسجلاً الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.
وفي الشوط الثاني، فرض الشارقة أفضليته، ونجح في إدراك التعادل عبر كايو لوكاس في الدقيقة 60، بعدما تابع تسديدة كورنادو من الجهة اليمنى، وبعدها بثلاث دقائق فقط، منح عثمان كامارا التقدم لـ «الملك» بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 63، عقب تمريرة بينية وضعته في مواجهة المرمى، ليراوغ الحارس عبدالله التميمي ويودع الكرة بهدوء في الشباك.
واختتم كايو لوكاس مهرجان الأهداف بتسجيله هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه في الدقيقة 68، مستثمراً تمريرة خالد الظنحاني، مؤكداً عودة الشارقة القوية إلى سكة الانتصارات بعد التعثر في آخر ثلاث مباريات على التوالي في الدوري.

أخبار ذات صلة
الشارقة تستضيف أساطير كرة القدم
«الرصيد» يشعل«قمة دوري السلة» بين الشارقة وشباب الأهلي
الشارقة
النصر
الملك
العميد
دوري أدنوك للمحترفين
آخر الأخبار
حمدان بن محمد يطلع على مشروع تطوير "شاطئ جميرا 1"
علوم الدار
حمدان بن محمد يطلع على مشروع تطوير "شاطئ جميرا 1"
اليوم 20:05
«أراضي دبي» تعرّف المتعاملين بخدمات «إيجاري»
اقتصاد
«أراضي دبي» تعرّف المتعاملين بخدمات «إيجاري»
اليوم 19:51
فليك: الفوز بكأس السوبر مجدداً يمنح برشلونة «الطاقة»
الرياضة
فليك: الفوز بكأس السوبر مجدداً يمنح برشلونة «الطاقة»
اليوم 19:50
«الاقتصاد والسياحة»: 1.4 مليون شركة عاملة في الإمارات بنهاية 2025
اقتصاد
«الاقتصاد والسياحة»: 1.4 مليون شركة عاملة في الإمارات بنهاية 2025
اليوم 19:49
«بيوت»: السوق العقاري في أبوظبي يواصل النمو خلال 2025
اقتصاد
«بيوت»: السوق العقاري في أبوظبي يواصل النمو خلال 2025
اليوم 19:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©