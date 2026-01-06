الشارقة يستعيد توازنه بـ «رباعية النصر»



معتصم عبدالله (دبي)

استعاد الشارقة توازنه في دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، وحقق فوزاً ثميناً على مضيفه النصر بنتيجة 4-2، مساء اليوم على استاد آل مكتوم، ضمن افتتاح منافسات الجولة الثانية عشرة.

ونجح «الملك» بهذا الفوز في معادلة كفة الانتصارات أمام «العميد» في تاريخ مواجهاتهما بدوري المحترفين، محققاً فوزه رقم 12، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الحادي عشر، مع امتلاكه مباراتين مؤجلتين من الجولتين التاسعة والعاشرة أمام الوحدة والبطائح على التوالي، فيما بقي النصر في المركز السادس برصيد 18 نقطة.

وبادر أصحاب الأرض بالتسجيل مبكراً عن طريق الكولومبي كيفن أجودلو، الذي أطلق تسديدة قوية بقدمه اليسرى في الدقيقة السابعة، مستفيداً من تمريرة ذكية لرامون ميريز، ولم يتأخر رد الشارقة كثيراً، إذ أدرك التعادل في الدقيقة 11 بهدف عكسي سجله المدافع سالم سلطان بالخطأ في مرمى فريقه، أثناء محاولته إبعاد تسديدة البرازيلي كورنادو من داخل منطقة الجزاء، لتشهد مواجهات الفريقين في دوري المحترفين للمرة الأولى تسجيل هدفين خلال أول 11 دقيقة.

وعاد النصر للتقدم مجدداً قبل نهاية الشوط الأول، من ركلة جزاء احتسبت إثر عرقلة على المتألق مهدي قائدِي داخل المنطقة، نفذها القائد لوكا ميليفويفيتش بنجاح مسجلاً الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني، فرض الشارقة أفضليته، ونجح في إدراك التعادل عبر كايو لوكاس في الدقيقة 60، بعدما تابع تسديدة كورنادو من الجهة اليمنى، وبعدها بثلاث دقائق فقط، منح عثمان كامارا التقدم لـ «الملك» بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 63، عقب تمريرة بينية وضعته في مواجهة المرمى، ليراوغ الحارس عبدالله التميمي ويودع الكرة بهدوء في الشباك.

واختتم كايو لوكاس مهرجان الأهداف بتسجيله هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه في الدقيقة 68، مستثمراً تمريرة خالد الظنحاني، مؤكداً عودة الشارقة القوية إلى سكة الانتصارات بعد التعثر في آخر ثلاث مباريات على التوالي في الدوري.