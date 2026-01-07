«الإمارات للدراجات» يشارك في طواف الشارقة

الشارقة (وام)



يشارك فريق «الإمارات إكس آر جي» للدراجات الهوائية في منافسات طواف الشارقة، المقررة خلال الفترة من 23 إلى 27 يناير الجاري. وأكد يوسف ميرزا، مدير الفريق، أن الاعتماد سيكون على مجموعة من اللاعبين الشباب في هذا الحدث، الذي يمثل أول مشاركة رسمية لهم في 2026.

وأضاف أن الفريق بدأ استعداداته للموسم الجديد بمعسكر خارجي في إسبانيا اختتم أواخر ديسمبر الماضي مع الفريق الأول، مشيراً إلى أن إدارة الفريق تولي اهتماماً كبيراً بدعم الدراجين الصاعدين، من خلال إشراكهم في بطولات نوعية إلى جانب عناصر الفريق الأول لاكتساب المزيد من الخبرة.