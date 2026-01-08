رُبع نهائي «كان 2025».. «الأقوى» في القرن الحالي



عمرو عبيد (القاهرة)

يُعد الدور رُبع النهائي الحالي، في بطولة كأس الأمم الأفريقية، «الأقوى» والأكثر «شراسة»، عبر كل النُسخ الماضية في القرن الحالي، إذ لم يجتمع كل هذا العدد من الألقاب فوق أرضية الميدان من قبل، حيث تتنافس 7 منتخبات بين «الـ8 الكبار»، سبق لهم التتويج بإجمالي 22 لقباً سابقاً.

وتجمعهم مواجهات «نارية» بالفعل في تلك المرحلة، بما فيها مباراة السنغال ومالي، لأن الأخير اعتاد الظهور في هذا الدور، بجانب كونه ثالث نُسختي 2012 و2013، ووصيف بطولة 1972، وبالطبع يتصدّر المشهد مباراة مصر وكوت ديفوار، بإجمالي 10 ألقاب فوق الميدان، بجانب مواجهة «تكسير العظام» بين المغرب والكاميرون، صاحبي 6 ألقاب، وكذلك «مبارزة» الجزائر مع نيجيريا، بمجموع 5 ألقاب سابقة.

ولم تشهد البطولة مثل هذه المواجهات النارية بين أغلب كبار القارة، منذ نُسخة 2017، حيث دأبت المنتخبات الواعدة على صناعة «المفاجآت» في البطولات السابقة، مثل أنجولا وغينيا والرأس الأخضر في 2023، وقبلها جامبيا وغينيا الاستوائية عام 2021، وكذلك بنين ومدغشقر في بطولة 2019.

وكانت نُسخة 2017 شاهدة على «وضع مُشتعل مُماثل» للبطولة الحالية، حيث لعب منتخب مصر مع المغرب في تلك المرحلة، بجانب مواجهات السنغال والكاميرون، الكونغو الديمقراطية وغانا، تونس مع بوركينا فاسو، وكان رُبع النهائي يحمل بين طياته 19 لقباً سابقاً بين المتنافسين.

ويُمكن القول إن بطولة 2012 وقّعت على دور الـ8، الأقل حدة خلال تلك السنوات، حيث ظهر فيه منتخب زامبيا الذي لم يسبق له التتويج باللقب، قبل حصده الكأس في نهايتها، وواجه السودان، البعيد عن «قائمة الصفوة» منذ عقود طويلة، رغم تتويجه مرة واحدة في «العصر القديم»، كما لعب الجابون أمام مالي، وواجه كوت ديفوار نظيره الغيني الاستوائي، بينما جمعت المواجهة الأقوى نسبياً منتخبي غانا وتونس، وشهد ذلك الدور وجود 7 ألقاب فقط بين المنتخبات المتنافسة.

بطولتا 2008 و2010، كانتا على موعد مع بعض المواجهات من «العيار الثقيل» أيضاً، لكنها لم تبلغ قوة رُبع النهائي الحالي، حيث واجهت الكاميرون تونس، ولعبت غانا أمام نيجيريا، في دور الـ8 بالبطولة الأولى، ثم كانت «المواجهة الطاحنة» بين مصر والكاميرون في نفس المرحلة بالبطولة الثانية، بجانب مباراتي كوت ديفوار والجزائر، ونيجيريا مع زامبيا، وتراوح عدد الألقاب التي يحملها المتنافسون، هنا وهُناك، بين 17 لقباً عام 2008 و18 في نُسخة 2010.

كما يُمكن التوقّف أمام نفس الدور في بطولتي، 2000 و2002، مطلع القرن الحالي، باستبعاد إجمالي عدد الألقاب التي كان يملكها «الـ8 الكبار آنذاك»، حيث شهدت بطولة 2000 مواجهات «استثنائية» في رُبع النهائي، جمعت الكاميرون بالجزائر، ومصر مع تونس، وجنوب أفريقيا أمام غانا، ونيجيريا في مواجهة السنغال، أما نُسخة 2002، فقد وقّعت على مواجهات بين مصر والكاميرون، السنغال والكونغو الديمقراطية، غانا ونيجيريا، وجنوب أفريقيا مع مالي.