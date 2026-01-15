تعرف على أطول 5 عمليات تدقيق لـ«الفار» في تاريخ الكرة الإنجليزية

معتز الشامي (أبوظبي)

منذ إدخال نظام حكم الفيديو المساعد (VAR) في أواخر العقد الأول من الألفية الثانية، أصبح أحد أكثر الابتكارات تأثيراً وإثارة للجدل في كرة القدم. صمم النظام لمساعدة الحكام عبر مراجعة الأحداث الحاسمة في المباريات، وقد حسن من دقة القرارات التحكيمية، ورغم أن تقنية VAR حسّنت دقة اتخاذ القرارات، إلا أنها أثارت جدلاً جديداً حول التوقفات المطولة التي تخل بإيقاع اللعب. فما هي أطول 5 عمليات تدقيق لتقنية VAR في تاريخ كرة القدم الإنجليزية منذ تطبيقها عام 2019؟.

** بورنموث ضد وولفرهامبتون (2025/ 8 دقائق)

أدت تجربة نظام التسلل شبه الآلي في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي إلى مشاهد عبثية في ملعب بورنموث وتأخير من تقنية الفيديو المساعد (VAR) لمدة ثماني دقائق كاملة! وراجعت التقنية لقطة حاول فيها دين هويسن وميلوس كيركيز تسجيل هدف، لكن استغرق الأمر وقتاً طويلاً جداً لتحديد التسلل. هتف مشجعو الفريقين "لم تعد هذه كرة قدم"

** وستهام ضد نوتنجهام فورست (2025/ 6 دقائق و14 ثانية)

ضاعف نيكولا ميلينكوفيتش تقدم فورست على وستهام في مايو 2025، ولكن بعد مراجعة تقنية الفيديو المساعد (VAR) للهدف لأكثر من ست دقائق، ومرة أخرى، كشف تجمع اللاعبين عن قصور تقنية التسلل شبه الآلية، ما استدعى إعادة رسم الخطوط.

** وستهام ضد أستون فيلا (2024/ 5 دقائق و37 ثانية)

ظن وستهام أنه انتزع هدف الفوز في اللحظات الأخيرة ضد أستون فيلا في مارس 2024، وأمضى الحكم جاريد جيليت وحكم الفيديو المساعد توني هارينجتون أكثر من 5 دقائق في حيرة من أمرهما بشأن ما إذا كان هدف كونستانتينوس مافروبانوس، قد لمس ذراع توماس سوتشيك في طريقه إلى الشباك، وبدت الإعادة غير حاسمة، حيث حجب القائم الرؤية وسط حشد من الأذرع والأرجل على خط المرمى، لكن في النهاية، ألغي الهدف.

** نيوكاسل ضد مانشستر سيتي (2026/ 5 دقائق و30 ثانية)

خلال فوز مانشستر سيتي 2-0 على نيوكاسل في ذهاب نصف نهائي كأس كاراباو في يناير 2026، استغرق الأمر خمس دقائق ونصف حتى ألغى الحكم كريس كافانا هدف أنطوان سيمينيو برأسية في الشوط الثاني بداعي التسلل، ونظرا لتقارب نيك بوب وإيرلينغ هالاند الشديد، فشلت تقنية التسلل شبه الآلية، واضطر حكم الفيديو المساعد ستيوارت أتويل إلى اللجوء إلى الطريقة التقليدية لرسم الخطوط.

** بورنموث ضد بيرنلي (2023/ 5 دقائق)

رفعت راية التسلل على جاي رودريجيز في البداية، قبل أن تؤكد تقنية الفيديو المساعد (VAR) صحة موقفه، إلا أن المراجعة النهائية أكدت تسلله منذ البداية، وهذا يعني حرمان بيرنلي من هدف التعادل في الدقائق الأخيرة، ليخسروا بنتيجة 2-1 أمام بورنموث في عام 2023.