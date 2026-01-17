فيورنتينا يودع المالك كوميسو

روما (أ ب)

توفي روكو كوميسو، مالك نادي فيورنتينا الإيطالي ورئيس شركة "ميديكوم" للاتصالات ومقرها نيويورك، عن عمر 76 عاماً.

وأعلن فيورنتينا وميدياكوم وفاة كوميسو صباح اليوم السبت من دون توضيح أسباب الوفاة.

وذكر فيورنتينا :" بعد فترة طويلة من العلاج الطبي، تركنا رئيسنا الحبيب، واليوم ننعى جميعاً رحيله. كان حبه لنادي فيورنتينا أعظم هدية قدمها لنفسه". وبعد أن حول "ميدياكوم" إلى واحدة من أكبر شركات التلفزيون الكبلي في أميركا، اشترى كوميسو نادي فيورنتينا عام 2019، واشتهر بالتحدث بصراحة ضد البيروقراطية في إيطاليا وعدم قدرتها على بناء ملاعب جديدة.

وولد كوميسو في كالابريا وهاجر إلى أميركا بعمر 12 عاماً. كما كان يمتلك نادي نيويورك كوزموس، ولعب كرة القدم في جامعة كولومبيا، وهي الجامعة التابعة لرابطة آيفي ليج التي استمر في دعمها خيرياً.

ويسمى ملعب كرة القدم بالجامعة باسمه. في فيورنتينا، احتفل كوميسو بوصول الفريق لنهائي دوري المؤتمر الأوروبي في 2023 و2024، ولكن الفريق عانى هذا الموسم وحالياً يقبع في الأماكن المهددة بالهبوط من الدوري الإيطالي.