الأحد 18 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فيورنتينا يودع المالك كوميسو

فيورنتينا يودع المالك كوميسو
17 يناير 2026 14:12

روما (أ ب)
توفي روكو كوميسو، مالك نادي فيورنتينا الإيطالي ورئيس شركة "ميديكوم" للاتصالات ومقرها نيويورك، عن عمر 76 عاماً.
وأعلن فيورنتينا وميدياكوم وفاة كوميسو صباح اليوم السبت من دون توضيح أسباب الوفاة.
وذكر فيورنتينا :" بعد فترة طويلة من العلاج الطبي، تركنا رئيسنا الحبيب، واليوم ننعى جميعاً رحيله. كان حبه لنادي فيورنتينا أعظم هدية قدمها لنفسه". وبعد أن حول "ميدياكوم" إلى واحدة من أكبر شركات التلفزيون الكبلي في أميركا، اشترى كوميسو نادي فيورنتينا عام 2019، واشتهر بالتحدث بصراحة ضد البيروقراطية في إيطاليا وعدم قدرتها على بناء ملاعب جديدة.
وولد كوميسو في كالابريا وهاجر إلى أميركا بعمر 12 عاماً. كما كان يمتلك نادي نيويورك كوزموس، ولعب كرة القدم في جامعة كولومبيا، وهي الجامعة التابعة لرابطة آيفي ليج التي استمر في دعمها خيرياً.
ويسمى ملعب كرة القدم بالجامعة باسمه. في فيورنتينا، احتفل كوميسو بوصول الفريق لنهائي دوري المؤتمر الأوروبي في 2023 و2024، ولكن الفريق عانى هذا الموسم وحالياً يقبع في الأماكن المهددة بالهبوط من الدوري الإيطالي.

أخبار ذات صلة
إنتر ميلان يعبر أودينيزي ويبتعد بالصدارة الإيطالية
ميلان ينتفض ويعبر كومو بثنائية رابيو
فيورنتينا
الدوري الإيطالي
آخر الأخبار
ثاني بن أحمد الزيودي
اقتصاد
"يوم التجارة والاستثمار الإماراتي الكاميروني" يستكشف فرص بناء شراكات جديدة
اليوم 12:36
"طرق دبي" تتسلم 250 حافلة جديدة بينها 40 كهربائية
علوم الدار
"طرق دبي" تتسلم 250 حافلة جديدة بينها 40 كهربائية
اليوم 12:30
«جودو الإمارات» يتصدر «دولية العين» بـ 36 ميدالية
الرياضة
«جودو الإمارات» يتصدر «دولية العين» بـ 36 ميدالية
اليوم 12:30
تطبيقات رئيسية للشبكات الاجتماعية على هاتف ذكي
الذكاء الاصطناعي
تراجع تنزيل التطبيقات في العالم خلال العام الماضي
اليوم 12:16
باوليني تتقدم بسلاسة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
الرياضة
باوليني تتقدم بسلاسة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
اليوم 12:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©