الثلاثاء 27 يناير 2026
شيفونتيك تنهي آمال أستراليا في «البطولة المفتوحة»

شيفونتيك تنهي آمال أستراليا في «البطولة المفتوحة»
26 يناير 2026 14:45

ملبورن(رويترز)
قضت إيجا شيفونتيك على آمال أستراليا بلا رحمة في ملبورن بارك اليوم الاثنين، عندما أطاحت بالمتأهلة من التصفيات ماديسون إنجليس بالفوز عليها 6-صفر و6-3 لتبلغ دور الثمانية وتواصل سعيها للفوز بلقب ​أستراليا المفتوحة للمرة الأولى لتكمل مسيرتها في البطولات الأربع ‌الكبرى.
ووصلت إنجليس (28 عاماً) الدور الرابع بعد ​انسحاب منافستها في الدور الثالث نعومي أوساكا ⁠من ‌البطولة الكبرى بسبب إصابة في البطن.
وكانت اللاعبة الأسترالية المصنفة 168 عالمياً آخر أسترالية في قرعة فردي السيدات.
وقدمت شيفونتيك، التي احتاجت إلى ثلاث مجموعات ⁠للتغلب على الروسية آنا كالينسكايا في الدور السابق، ⁠أداءً قوياً للفوز على إنجليس وأطلقت 22 ضربة ناجحة.
وقالت اللاعبة البولندية المصنفة الثانية «شعرت بثقة كبيرة ​منذ البداية. شعرت أن سرعة الكرة كانت مختلفة كثيراً عن الدور السابق. لذلك كنت بحاجة للتأقلم مع ساقي وأن أكون أكثر دقة في حركة القدمين».
واكتسحت شيفونتيك منافستها إنجليس في المجموعة الافتتاحية ​بفضل ضرباتها القوية من الخط الخلفي ‍للملعب، وتحركاتها التي أثبتت أنها أقوى بكثير من اللاعبة الأسترالية.
وتمكنت إنجليس من كسر إرسال شيفونتيك في الشوط الأول من المجموعة الثانية، ورفعت ‍ذراعيها احتفالاً وسط هتافات صاخبة من الجماهير ⁠الأسترالية في ملعب رود ​ليفر أرينا.
ومع ذلك، لم تدم الفرحة طويلاً.
وزادت شيفونتيك من قوة أدائها ​رغم أن إنجليس تمكنت من الحفاظ على إرسالها مرتين ‍لتجعل النتيجة أكثر احتراماً، إلا أن الحائزة على ستة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى حسمت فوزها في ساعة واحدة و13 دقيقة، لتبلغ دور الثمانية للمرة الثالثة في بطولة أستراليا المفتوحة.
وستلتقي في دور ‌الثمانية مع الكازاخستانية إيلينا ريباكينا بطلة ويمبلدون 2022.

