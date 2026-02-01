الإثنين 2 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

مانشستر يونايتد يواصل الانتصارات بفوز مثير على فولهام

مانشستر يونايتد يواصل الانتصارات بفوز مثير على فولهام
1 فبراير 2026 20:50

لندن(د ب أ)
واصل مانشستر يونايتد عروضه القوية ونتائجه الرائعة تحت قيادة مديره الفني الجديد مايكل كاريك، بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
واقتنص مانشستر يونايتد انتصاراً مثيراً وثميناً 3 / 2 على ضيفه فولهام، اليوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة الـ24 للمسابقة، على ملعب (أولد ترافورد)، معقل الفريق الملقب بـ(الشياطين الحمر). وبادر البرازيلي كاسيميرو بالتسجيل لمصلحة مانشستر يونايتد في الدقيقة 19، بعدما تابع ركلة حرة من الجانب الأيمن على حدود منطقة الجزاء، نفذها زميله البرتغالي برونو فرنانديز عرضية، ليسدد ضربة رأس متقنة، واضعاً الكرة على يسار بيرنارد لينو، حارس مرمى فولهام، الذي اكتفى بالنظر للكرة وهي تسكن شباكه.
وواصل كاسيميرو تألقه، بعدما صنع الهدف الثاني، الذي أحرزه مواطنه ماتيوس كونيا في الدقيقة 56، حيث أرسل تمريرة بينية متقنة، جعلته في وضع انفراد بالمرمى، ليسدد من على يمين المنطقة كرة صاروخية، واضعاً الكرة داخل الشباك. واستغل لاعبو فولهام تراجع أداء نجوم مانشستر يونايتد، ليحرز راؤول خيمينيز الهدف الأول للفريق اللندني في الدقيقة 85 من ركلة جزاء، لتشتعل المباراة من جديد. وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، أحرز كيفن هدف التعادل لفولهام في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، لكن الإثارة بلغت ذروتها بعدما أعاد بنيامين سيسكو التقدم لمانشستر يونايتد من جديد، بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت الضائع، مانحاً الفريق الأحمر النقاط الثلاث. بتلك النتيجة، رفع مانشستر يونايتد، الذي حقق فوزه الـ11 في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل 8 تعادلات و5 هزائم، إلى 41 نقطة في المركز الرابع، في حين توقف رصيد فولهام، الذي تكبد خسارته العاشرة في البطولة هذا الموسم مقابل 10 انتصارات و4 تعادلات، عند 34 نقطة في المركز الثامن.

