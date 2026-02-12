الجمعة 13 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«هجن الرئاسة» تحصد «السيف» و«الخنجر» في بطولة الكويت الدولية

«هجن الرئاسة» تحصد «السيف» و«الخنجر» في بطولة الكويت الدولية
12 فبراير 2026 21:36
  •  
  •  

الكويت (الاتحاد)
توجت هجن الرئاسة بسيف اليوم الختامي لبطولة الكويت الدولية لسباقات الهجن، محققة إنجازاً كبيراً بحصد سيف جديد بقيادة المضمر سلطان محمد الوهيبي، عبر المطية «تعزيز» التي تألقت في شوط السيف وقطعت مسافة التحدي بزمن قدره 11:59:02 دقيقة، في توقيت يُسجَّل للمرة الأولى في ميدان الشهيد بدولة الكويت الشقيقة.
ووصلت هجن الرئاسة بهذا الإنجاز إلى السيف الرابع في سجلها الحافل بالألقاب خلال هذا الموسم، مواصلةً نهجها في كسر الأرقام، بشعار المركز الأول والحفاظ على التميز وحصد الرموز في مختلف البطولات.
ولم يكتفِ الشعار الأحمر بهذا التميز، حيث واصل تألقه عبر «فعل»، بقيادة المضمر حمدان محمد بن مروشد، منتزعة خنجر «الزمول المفتوح» بعد أداءٍ قوي تُوِّج باللقب محققة 12:08:07 دقيقة، لتؤكد هجن الرئاسة تفوقها وتضيف إنجازاً جديداً إلى مسيرتها الحافلة في ميادين الهجن.

  •  
  •  

 

أخبار ذات صلة
«الأرشيف والمكتبة الوطنية» يشارك السفارة الكويتية احتفالاتها بالعيد الوطني
سفير الكويت: العلاقات الإماراتية الكويتية متجذرة ومزدهرة
سباقات الهجن
هجن الرئاسة
سباقات الهجن العربية الأصيلة
الكويت
آخر الأخبار
أبوظبي تبهر المشاركين في «ألعاب الماسترز 2026»
الرياضة
أبوظبي تبهر المشاركين في «ألعاب الماسترز 2026»
اليوم 12:07
"جامع الشيخ زايد الكبير" يطلق الحلقة الأولى من سلسلة "إسهامات علماء المسلمين"
علوم الدار
"جامع الشيخ زايد الكبير" يطلق الحلقة الأولى من سلسلة "إسهامات علماء المسلمين"
اليوم 11:59
15 ميدالية جديدة للإمارات في «دولية فزاع لأصحاب الهمم»
الرياضة
15 ميدالية جديدة للإمارات في «دولية فزاع لأصحاب الهمم»
اليوم 11:45
الاتحاد للطيران تنقل 2.2 مليون مسافر خلال يناير
اقتصاد
الاتحاد للطيران تنقل 2.2 مليون مسافر خلال يناير
اليوم 11:39
محمد بن راشد يُطلق حملة رمضانية إنسانية من شعب الإمارات للعالم
علوم الدار
محمد بن راشد يُطلق حملة رمضانية إنسانية من شعب الإمارات للعالم
اليوم 11:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©