«هجن الرئاسة» تحصد «السيف» و«الخنجر» في بطولة الكويت الدولية





الكويت (الاتحاد)

توجت هجن الرئاسة بسيف اليوم الختامي لبطولة الكويت الدولية لسباقات الهجن، محققة إنجازاً كبيراً بحصد سيف جديد بقيادة المضمر سلطان محمد الوهيبي، عبر المطية «تعزيز» التي تألقت في شوط السيف وقطعت مسافة التحدي بزمن قدره 11:59:02 دقيقة، في توقيت يُسجَّل للمرة الأولى في ميدان الشهيد بدولة الكويت الشقيقة.

ووصلت هجن الرئاسة بهذا الإنجاز إلى السيف الرابع في سجلها الحافل بالألقاب خلال هذا الموسم، مواصلةً نهجها في كسر الأرقام، بشعار المركز الأول والحفاظ على التميز وحصد الرموز في مختلف البطولات.

ولم يكتفِ الشعار الأحمر بهذا التميز، حيث واصل تألقه عبر «فعل»، بقيادة المضمر حمدان محمد بن مروشد، منتزعة خنجر «الزمول المفتوح» بعد أداءٍ قوي تُوِّج باللقب محققة 12:08:07 دقيقة، لتؤكد هجن الرئاسة تفوقها وتضيف إنجازاً جديداً إلى مسيرتها الحافلة في ميادين الهجن.