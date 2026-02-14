الأحد 15 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

حمدان بن سلطان يتوج الفائزين في «سباق الهجن» بألعاب الماسترز

حمدان بن سلطان يتوج الفائزين في «سباق الهجن» بألعاب الماسترز
14 فبراير 2026 22:32

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
«ألعاب الماسترز أبوظبي 2026» ترسم تفاصيل المشهد قبل الأخير
«الإمارات للصقور» يتوج بكأس الاتحاد الدولي للعام الثاني على التوالي

اختتم اتحاد الإمارات لسباقات الهجن سباق «ألعاب الماسترز، أبوظبي 2026»، التراثي في المضمار الجنوبي بالوثبة، لمسافة 1.5كم، وسط حضور جماهيري كبير من فئات المجتمع كافة.
وشهد السباق إقامة 7 أشواط، وتضمن 147 مشاركاً من 15 دولة، بواقع 22 في الشوط الأول، و18 في الشوط الثاني، و13 من السيدات في الشوط الثالث، و22 متنافساً في الشوط الرابع، و23 في الخامس، و24 في السادس، و25 في السابع.
وأسفرت المنافسات عن فوز المتسابق سالم عبيد صبيح الوهيبي مع «شاهين» بلقب الشوط الأول مسجلاً 3:11:81 دقيقة، وسالم علي سالم مع «شاهين»، بالشوط الثاني، وتصدرت ريم محمد عبدالله سالم مع «نهاب» شوط السيدات الثالث.
وحقق راشد محمد بن غميل لقب الشوط الرابع مع «غزيلان»، وحزام عبدالله حزام مع «مكرم» بالشوط الخامس، وحصد راشد عبدالله الكعبي مع «متوج» لقب الشوط السادس، واختتم عمر أحمد راشد الهادفي، مع «سلاب»، المنافسة بحصد لقب الشوط السابع.
وتوج الفائزين الشيخ حمدان بن سلطان آل نهيان، مدير إدارة الفعاليات الدولية في مجلس أبوظبي الرياضي، وعبدالله مبارك المهيري، مدير عام اتحاد سباقات الهجن، بينما قامت مدية الهاشمي، الأمين العام للاتحاد الآسيوي لسباقات الهجن، بتتويج الفائزة بفئة السيدات، بحضور ينس هولم الرئيس التنفيذي للرابطة الدولية لألعاب الماسترز، وسامانثا هايوارد، مديرة الرياضة في الرابطة الدولية لألعاب الماسترز.

اتحاد سباقات الهجن
مجلس أبوظبي الرياضي
ألعاب الماسترز أبوظبي 2026
آخر الأخبار
الإمارات والذئاب يرسمان لوحة رائعة في ختام «ذهبية البولو»
الرياضة
الإمارات والذئاب يرسمان لوحة رائعة في ختام «ذهبية البولو»
اليوم 11:56
شعار عملية "الفارس الشهم 3"
علوم الدار
الدفعة الأولى من حمولة سفينة صقر الإنسانية تصل إلى قطاع غزة
اليوم 11:48
منافسات قوية في ثاني أيام «تايتل شو» أبوظبي لجمال الخيل العربية
الرياضة
منافسات قوية في ثاني أيام «تايتل شو» أبوظبي لجمال الخيل العربية
اليوم 11:34
ناصر التميمي محمد جاسم مع الفائزين في ختام بطولة الشارقة (من المصدر)
الرياضة
«كلباء لرياضة المرأة» و«الفجيرة» يُتوجان بلقبي بطولة الشارقة للجودو
اليوم 11:00
رئيس الدولة ونائباه
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس صربيا بذكرى اليوم الوطني لبلاده
اليوم 10:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©