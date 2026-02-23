5 مشاركات أولمبية وقارية تنتظر رياضة الإمارات في 2026

معتصم عبدالله (أبوظبي)



تستعد رياضة الإمارات لخوض 5 مشاركات أولمبية وقارية بارزة خلال عام 2026، في امتداد لمسيرة الحضور الخارجي المتصاعد، بعد المشاركة التاريخية الأولى في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو–كورتينا 2026، التي شهدت الظهور الإماراتي الأول في تاريخ الدورات الشتوية عبر أليكساندر استريجي وبيرا هودسون في منافسات التزلج الألبي، في محطة عكست اتساع قاعدة المشاركة وتنوعها.

واستعرضت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الإماراتية خطة النشاط لعام 2026، استكمالاً لما تحقق في 2025، والذي شهد حضوراً فاعلاً في دورة الألعاب الآسيوية للشباب البحرين، ودورة ألعاب التضامن الإسلامي الرياض، مع نتائج إيجابية عززت من رصيد الإنجازات القارية والدولية.

يبدأ برنامج 2026 بالمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية سانيا خلال الفترة من 22 إلى 30 أبريل، بمشاركة واسعة في 14 رياضة، تليها دورة الألعاب الخليجية في قطر من 11 إلى 22 مايو، والتي تضم 18 رياضة، تشارك الإمارات في 17 منها. وتتجه الأنظار بعد ذلك إلى دورة الألعاب الآسيوية دورة الألعاب الآسيوية ناجويا 2026، المقررة من 9 سبتمبر إلى 4 أكتوبر، باعتبارها الحدث القاري الأهم في العام، بمشاركة تشمل 41 رياضة، ويعقبها استحقاق واعد في دورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026 خلال الفترة من 14 إلى 31 أكتوبر، قبل ختام الأجندة بالمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة والفنون القتالية في الرياض، والتي تعتزم الإمارات خوض منافسات 15 لعبة من أصل 16 مدرجة. من جانبه، أكد ناصر التميمي، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس لجنة الشؤون الفنية، أن الجمعية العمومية اتسمت بالسلاسة والتنظيم، وشهدت توافقاً كاملاً من الاتحادات، بعد تعميم جدول الأعمال والتقارير المالية واللوائح المعتمدة من اللجنة الأولمبية الدولية مسبقاً.

وأشار التميمي إلى أن النتائج المسجلة خلال الفترة الماضية تعكس تطوراً ملحوظاً في عدد الميداليات والمشاركات الخارجية، إلى جانب تنامي حضور العنصر النسائي في مجلس الإدارة، وتعزيز منظومة الحوكمة والشفافية عبر لجان الانضباط والتحكيم. وأضاف: «الزخم الذي تحقق في 2025 يمثل دافعاً قوياً لمواصلة العمل بنفس الوتيرة في 2026، خاصة أن المشاركة في الأولمبياد الشتوي شكّلت حافزاً مثالياً لتوسيع آفاق الطموح الإماراتي في مختلف الرياضات»، معرباً عن ثقته في قدرة المنتخبات الوطنية على مواصلة الحضور المشرف في الاستحقاقات المرتقبة.