لوكاكو: كنت مثل الميت قبل الانضمام إلى نابولي



روما (د ب أ)

اعترف البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم نابولي، بأن هدفه الأول الذي سجّله خلال 9 أشهُر، كان لحظة عاطفية بالنسبة له، خاصة أنه منح فريقه الفوز على فيرونا، مُعلِّقاً: «كنتُ مثل الميت، قبل أن آتي إلى هنا».

وانتظر البلجيكي الدولي 281 يوماً حتى يسجل أول أهدافه في الدوري الإيطالي منذ هدفه الذي سجّله في 23 مايو 2025 ضد كالياري، حيث غاب عن الملاعب منذ أغسطس عندما تعرّض لتمزُّق في عضلة الفخذ خلال مباراة ودية قبل بداية الموسم.

ولم يتوقع لوكاكو هذه الطريقة الدرامية، عندما سجل هدف الفوز في الدقيقة 96، خارج ملعبه ضد هيلاس فيرونا، وذلك بعدما كان راسموس هويلاند قد سجّل هدف التعادل في الدقيقة الثانية، وتعادل أكبا أكبرو لفيرونا في الدقيقة 64.

وقال لوكاكو عبر منصة «دازن»: «أنا سعيد للغاية من أجل الفريق، من المؤسف أننا استقبلنا هذا الهدف، لكننا عدنا بالثلاث نقاط إلى ملعبنا». وتابع: «لقد كانت أشهُراً صعبة عليّ بشكل شخصي، كرة القدم أعطتني الكثير، وفقدان والدي كان شيئاً من الصعب تحمُّله».

وأضاف: «أستمر من أجل أطفالي وأشقائي، ومن أجل نابولي الذي منحني الكثير». وقال أيضاً: «لقد كنتُ ميّتاً قبل أن آتي إلى هنا، هذا الموسم كان صعباً، لكننا يجب أن نعلو بسقف طموحاتنا».