قمة شباب الأهلي والوحدة تتصدر مؤجلات «دوري أدنوك» غداً

معتصم عبدالله (أبوظبي)

يكتمل عقد المباريات الـ126 في الجولات الـ18 الملعوبة من دوري أدنوك للمحترفين، بإقامة المؤجلات الثلاث الأخيرة من الجولة 16 عند الساعة 21:30 من مساء اليوم، حيث يلتقي شباب الأهلي مع الوحدة على استاد راشد، ويلعب بني ياس مع الوصل على استاد الأول في الشامخة، فيما يستضيف الشارقة نظيره دبا على ملعب «الملك» في الإمارة الباسمة.

وجاءت إقامة المباريات المؤجلة بعد أن استفادت رابطة المحترفين الإماراتية، من قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتأجيل مباريات ذهاب وإياب الأدوار الإقصائية لمسابقات الأندية الآسيوية لمنطقة الغرب، والتي كانت مقررة في الفترة من 2 إلى 9 مارس 2026 حتى إشعار آخر، ليتم استغلال هذه الفترة لإعادة جدولة مؤجلات الجولة 16 قبل انطلاق الجولة 19 التي تقام على مدار ثلاثة أيام.

وتتجه الأنظار إلى استاد راشد، الذي يحتضن قمة شباب الأهلي «الوصيف» برصيد 42 نقطة، وضيفه الوحدة الثالث برصيد 33 نقطة، في مواجهة تحمل أهمية كبيرة للفريقين.

ويسعى «الفرسان» إلى استعادة الصدارة من منافسه العين المتقدم بفارق نقطتين، بعد تعادله في الجولة الماضية أمام الوصل 1-1، بينما يطمح «العنابي» إلى تعزيز موقعه في المركز الثالث وتأمينه في ظل ملاحقة الجزيرة (31 نقطة) والوصل (30 نقطة).

وتُعد مواجهة الليلة رقم 34 في تاريخ لقاءات الفريقين في دوري المحترفين، حيث يتفوق شباب الأهلي بـ13 انتصاراً مقابل 6 للوحدة، فيما حضر التعادل في 14 مباراة، كان آخرها التعادل السلبي في الدور الأول للموسم الحالي ضمن مباريات الجولة الثانية.

وعلى استاد بني ياس في الشامخة، تتقاطع طموحات أصحاب الأرض في الابتعاد عن مراكز الخطر، مع رغبة ضيفهم الوصل في الاقتراب من المربع الذهبي، ويحتّل بني ياس المركز الثاني عشر برصيد 14 نقطة، بعد فوزه في الجولة الماضية على البطائح 1-0، فيما يأتي الوصل خامساً برصيد 30 نقطة.

وتشير الأرقام إلى أفضلية نسبية للوصل في المواجهات المباشرة، بعدما حقق 15 انتصاراً مقابل 7 لبني ياس والتعادل في مثلها خلال 29 مباراة، علماً بأن مواجهة الدور الأول انتهت بفوز «الإمبراطور» 2-0 ضمن الجولة الأولى.

وفي المباراة الثالثة على استاد الشارقة، يلتقي الشارقة الحادي عشر برصيد 17 نقطة ضيفه دبا قبل الأخير برصيد 13 نقطة، في مواجهة يسعى خلالها «الملك» إلى استعادة ذاكرة الانتصارات بعد ثلاث مباريات دون فوز، استقبل خلالها 12 هدفاً، من بينها خسارته الثقيلة أمام الجزيرة 0-5 في الجولة الماضية، فيما يدخل دبا اللقاء بمعنويات أفضل نسبياً بعد تعادله مع النصر 1-1 في الجولة الأخيرة.