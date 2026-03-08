العين والوحدة يتصدران صراع الأرقام الفردية في «دوري أدنوك»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

تتصدر المنافسة بين نجوم العين والوحدة واجهة الأرقام الفردية في «دوري أدنوك للمحترفين»، مع ختام 18 جولة شهدت إقامة 126 مباراة، بعد إسدال الستار على مؤجّلات الجولة 16 مساء السبت، والتي شهدت تعادل شباب الأهلي والوحدة 1-1، وفوز بني ياس على الوصل 2-0، والشارقة على دبا 4-1.

ورغم الفارق النّقطي بين العين المتصدر برصيد 44 نقطة، والوحدة الثالث بـ34 نقطة، إلا أن نجوم الفريقين يفرضون حضورهم بقوة في أبرز الإحصائيات الفردية للدوري، في ظل منافسة محتدمة تعكس القيمة الفنية العالية لكتيبة «الزعيم» و«العنابي»، حتى مع وجود شباب الأهلي في مركز الوصافة برصيد 43 نقطة.

ويتصدر التوجولي لابا كودجو، مهاجم العين، قائمة هدافي الدوري برصيد 19 هدفاً، متفوقاً على السوري عمر خربين مهاجم الوحدة، صاحب المركز الثاني برصيد 14 هدفاً، في صراع هجومي مثير بين هدافي الفريقين.

ولا تقتصر المنافسة على التهديف فقط، إذ يبرز الصربي دوسان تاديتش نجم الوحدة في صدارة قائمة صانعي الأهداف برصيد 9 تمريرات حاسمة، متقدماً على الباراجوياني أليخاندرو كاكو لاعب العين الذي صنع 7 أهداف.

ويمتد الصراع أيضاً إلى الإحصائيات الهجومية الأخرى، حيث يتصدر لابا كودجو قائمة أكثر اللاعبين تسديداً على المرمى بـ67 محاولة، مقابل 47 تسديدة لعمر خربين، ما يعكس الدور المحوري للمهاجمين في قيادة الخط الأمامي لفريقيهما.

وفي الجانب الدفاعي، يظهر لاعب الوحدة عبدالله حمد في صدارة قائمة الافتكاكات الناجحة برصيد 40 مرة، متقدماً على مدافع العين يحيى بن خالق الذي سجل 30 افتكاكاً ناجحاً.

أما في قائمة العرضيات، فيتصدر البرتغالي بيدرو ماليرو لاعب الوصل بـ62 عرضية، يليه تاديتش بـ61 عرضية، ثم كاكو بـ58 عرضية.

وتؤكد الأرقام أن التنافس بين العين والوحدة لا يقتصر على نتائج المباريات فحسب، بل يمتد أيضاً إلى سباق النجوم على صدارة الإحصائيات الفردية، في مشهد يعكس جودة الأداء الفني وثراء المنافسة في «دوري أدنوك للمحترفين».

صراع الأرقام بين العين والوحدة

الهداف:

لابا كودجو (العين) – 19 هدفاً

عمر خربين (الوحدة) – 14 هدفاً

صناعة الأهداف:

دوسان تاديتش (الوحدة) – 9

أليخاندرو كاكو (العين) – 7

التسديدات:

لابا كودجو (العين) – 67

عمر خربين (الوحدة) – 47

الافتكاكات الناجحة:

عبدالله حمد (الوحدة) – 40

يحيى بن خالق (العين) – 30

العرضيات:

بيدرو ماليرو (الوصل) – 62

دوسان تاديتش (الوحدة) – 61

أليخاندرو كاكو (العين) – 58