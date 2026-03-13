أكبر طفرة في مسيرتها.. ريباكينا تضمن وصافة التصنيف العالمي

لوس أنجلوس(د ب أ)

حققت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا أعلى ترتيب عالمي لها في مسيرتها مع التنس، حيث وصلت للمركز الثاني في تصنيف رابطة محترفات التنس بعد وصولها إلى قبل نهائي منافسات فردي السيدات ببطولة إنديان ويلز للأساتذة لفئة الـ1000 نقطة. وحصلت ريباكينا على مقعدها في المربع الذهبي للبطولة، المقامة على الملاعب الصلبة في الولايات المتحدة حالياً، عقب فوزها الثمين والمستحق على الأميركية جيسيكا بيجولا، المصنفة الخامسة عالمياً، بنتيجة 6 / 1 و7 / 6 (7 / 4)، بدور الثمانية للمسابقة.

وعلقت ريباكينا على فوز بالمباراة قائلة إن المواجهة انقلبت سريعاً بعد بداية متقاربة، مضيفة "لقد حدث كل شيء بسرعة كبيرة. لعبت جيسيكا جيدا لبعض النقاط، وكنت مترددة بعض الشيء". أشارت المصنفة الثالثة عالمياً "سرعان ما انقلبت الأمور. بعد ذلك قاتلت على كل كرة وحاولت الحفاظ على تقدمي. أنا سعيدة لأنني تمكنت من الفوز بمجموعتين". وساهمت هذه النتيجة أيضاً في تغيير ترتيب اللاعبات في التصنيف العالمي، حيث تراجعت البولندية إيجا شفيونتيك إلى المركز الثالث بعد خسارتها أمام الأوكرانية إيلينا سفيتولينا، التي ستواجه الآن ريباكينا في قبل نهائي المسابقة. ومن المقرر أن يتم اعتماد التصنيف الجديد من رابطة محترفات التنس، يوم الاثنين المقبل. ويشير سجل لقاءات ريباكينا وسفيتولينا إلى الندية الشديدة بينهما في مواجهاتهما السابقة، حيث حققت كل لاعبة الفوز في ثلاث مباريات على الأخرى، علماً بأن اللاعبة الأوكرانية فازت في آخر مواجهة بينهما ببطولة مدريد العام الماضي بمجموعتين نظيفتين. وستكون هذه ثاني مواجهة بين اللاعبتين على الملاعب الصلبة، بعدما سبق أن التقيا في لقائهما الأول قبل خمس سنوات بأولمبياد طوكيو، والتي فازت بها سفيتولينا أيضاً.