«برزة حياوة» يحرز لقب بطولة شرق الرمضانية
فيصل النقبي (خورفكان)
تُوِّج فريق برزة حياوة بطلاً لبطولة شرق الرمضانية الـ 18 لكرة القدم، بعد فوزه على فريق الساموراي بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية التي أقيمت مساء أمس، وسط حضور جماهيري كبير وأجواء رياضية مميزة عكست نجاح البطولة في نسختها الحالية.
جاءت المباراة قوية ومثيرة بين الفريقين، حيث تمكّن برزة حياوة من حسم المواجهة لصالحه بنتيجة هدفين مقابل هدف، ليحصد لقب البطولة بعد مشوار حافل بالمنافسة، فيما قدّم فريق الساموراي مباراة كبيرة وكان نداً قوياً حتى اللحظات الأخيرة من اللقاء.
حضر المباراة النهائية الدكتور محمد المر النقبي، رئيس المجلس البلدي في مدينة خورفكان، إلى جانب عدد من الشخصيات الرياضية والاجتماعية، حيث قاموا بتتويج فريق برزة حياوة بالميداليات الذهبية وكأس البطولة، فيما نال فريق الساموراي الميداليات الفضية.
كما تم خلال حفل الختام تكريم الرعاة والجهات الداعمة للبطولة، تقديراً لدورهم في إنجاح الحدث، الذي خرج بصورة تنظيمية مميزة، مؤكداً مكانة بطولة شرق الرمضانية كواحدة من أبرز البطولات الرياضية المجتمعية في مدينة خورفكان خلال شهر رمضان المبارك.

