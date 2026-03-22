الإحصائيات تحسم الجدل.. نيمار أفضل من روني

معتز الشامي (أبوظبي)

أثارت مقارنة نيمار وواين روني جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحات روني حول مسيرة البرازيلي، ولكن كيف تقارن إحصائياتهما؟.

وقال روني في بودكاست «ذا أوفرلاب» خلال فقرة جديدة بعنوان «آراء غير شائعة»: «أُعجب بنيمار، لكنني لم أره يوماً من أفضل اللاعبين على الإطلاق. مثل ميسي ورونالدو، من هذا النوع»، وجاءت تصريحات روني رداً على تصريح جاري نيفيل، «لا يوجد لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز أفضل من نيمار في أوج عطائه».

وقد زاد روني من حدّة الجدل باقتراحه أن محمد صلاح في أوج عطائه أفضل من نيمار في أوج عطائه، ما دفع إيان رايت للرد قائلاً: «صلاح ليس أفضل من نيمار. سأضطر لمجادلة واين في هذا الأمر»، وخلال معظم العِقد الماضي، كان نيمار يُعد ثالث أفضل لاعب في العالم بعد ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، وانضم إلى برشلونة قادماً من سانتوس عام 2013، وشكّل جزءاً من ثلاثي هجومي مهيمن مع ليونيل ميسي ولويس سواريز.

لكن منذ انتقاله إلى باريس سان جيرمان عام 2017، برزت آراء واسعة النطاق تشير إلى أن المهاجم لم يحقق كامل إمكاناته، رغم استمراره في تسجيل الأهداف باستمرار، وهذا الرأي يوجّه أيضاً إلى روني، رغم إنجازاته الكبيرة مع مانشستر يونايتد وإنجلترا.

وبدا روني قادراً على أن يصبح أفضل لاعب في جيله بعد تألقه في بطولة أمم أوروبا 2004، لكنه خيّب الآمال في البطولات الدولية اللاحقة. كما طغى عليه كريستيانو رونالدو في مانشستر يونايتد، إلى أن انتقل النجم البرتغالي إلى ريال مدريد عام 2009. لكن المهاجم هو الهداف التاريخي لمانشستر يونايتد، وأحد أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز عبر التاريخ، وكان كلٌّ من نيمار وروني لاعبين بارعين، لكن الجدل حول مَنْ كان الأفضل بينهما قد أثار انقساماً حاداً على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومع مقارنة الإحصائيات بين نيمار مع برشلونة وباريس سان جيرمان مقابل أرقام روني مع مانشستر يونايتد، يتضح التفوق الواضح لنيمار، حيث سجّل وصنع قياساً بعدد مبارياته أفضل مما حمله سجلُّ روني.

نيمار دا سيلفا

المباريات: 359

الأهداف: 223

التمريرات الحاسمة: 156

المساهمات في الأهداف: 379

ركلات الجزاء: 40

متوسط الدقائق لكل هدف: 133.6

متوسط الدقائق لكل هدف (من دون ركلات الجزاء): 162.8

متوسط الدقائق لكل هدف أو تمريرة حاسمة: 78.6

الألقاب مع الفريق: الدوري الإسباني (مرتان)، الدوري الفرنسي (5 مرات)، كأس ملك إسبانيا (3 مرات)، كأس فرنسا (3 مرات)، كأس الرابطة الفرنسية (مرتان)، كأس السوبر الإسباني (مرة واحدة)، كأس السوبر الفرنسي (3 مرات)، دوري أبطال أوروبا (مرة واحدة)، كأس العالم للأندية (مرة واحدة).واين روني

المباريات: 559

الأهداف: 253

التمريرات الحاسمة: 143

المساهمات في الأهداف: 396

ركلات الجزاء: 27

متوسط الدقائق لكل هدف: 177 دقيقة

متوسط الدقائق لكل هدف (من دون ركلات الجزاء): 198 دقيقة

متوسط الدقائق لكل هدف أو تمريرة حاسمة: 113 دقيقة

الألقاب مع الفريق: الدوري الإنجليزي الممتاز (5 مرات)، كأس الاتحاد الإنجليزي (مرة واحدة)، كأس الرابطة الإنجليزية (3 مرات)، درع الاتحاد الإنجليزي (4 مرات)، دوري أبطال أوروبا (مرة واحدة)، الدوري الأوروبي (مرة واحدة)، كأس العالم للأندية (مرة واحدة).