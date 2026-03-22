سيميوني يحلم بانتهاء «لعنة البرنابيو»

معتز الشامي (أبوظبي)

يحلُّ أتلتيكو مدريد ضيفاً ثقيلاً على نظيره ريال مدريد، في ديربي العاصمة الإسبانية، على ملعب سانتياغو برنابيو، مساء اليوم الأحد، في الدوري الإسباني، ولم يحقق أتلتيكو مدريد أي فوز على أرض الخصم طوال 10 سنوات، حيث أصبح ملعب سانتياغو برنابيو حصناً منيعاً أمام مدرب أتليتكو مدريد دييجو سيميوني، الذي لم يحقق أي فوز هناك منذ عقد من الزمان.

وكان آخر فوز له في 27 فبراير 2016، في مباراة حسمت بهدف أنطوان جريزمان الوحيد 1-0. ومنذ ذلك الحين، تعادل الفريق عدة مرات وتلقّى هزائم عديدة أمام غريمه التقليدي على ملعب البرنابيو.

ومنذ عودة ريال مدريد إلى ملعب سانتياغو برنابيو المجدد في 11 سبتمبر 2021، أصبح سجلُّ أتلتيكو مدريد (0 فوز، 3 تعادلات، 3 هزائم). وبالتالي، لم يحقق الفريق أي فوز على ملعب غريمه التقليدي الجديد.

وتؤكد هذه الإحصائية استمرار هذا التراجع، حيث تصل سلسلة عدم فوز فريق سيميوني على هذا الملعب إلى 10 سنوات متتالية، ومع ذلك، يتاح للمدرب الأرجنتيني يوم الأحد فرصة أخرى لتغيير هذا الوضع مع فريقه أتلتيكو، كما فعل في بداياته مع النادي.

ويُعَد سيميوني من بين أفضل المدربين في تاريخ أتلتيكو مدريد.. فرغم مرور 10 مواسم دون تحقيق أي فوز خارج الديربي، يعد الأرجنتيني أحد أكثر مدربي أتلتيكو تحقيقاً للانتصارات على ملعب سانتياغو برنابيو. علاوة على ذلك، حقق هذا الإنجاز في فترة وجيزة وفي بداية مسيرته التدريبية، ما يجعله أكثر إثارة للإعجاب.

وتمكّن سيميوني من هزيمة ريال مدريد 4 مرات على ملعب سانتياغو برنابيو، بما في ذلك لقب كأس ملك إسبانيا عام 2013، الذي فاز به بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية. وإلى جانب هذا الإنجاز، حقق سيميوني نفس الإنجاز في الدوري الإسباني 3 مرات متتالية: 2013-2014، 2014-2015، و2015-2016.

وينضم إلى قائمة مدربي أتليتكو مدريد الذين حققوا فوزاً واحداً على الأقل في البرنابيو، لويس أراجونيس، وخوسيه فيلالونجا، ورادومير أنتيتش، وكلاوديو رانييري، ومارسيل دومينجو، وريكاردو زامورا، وماكس ميركل، وهيلينيو هيريرا، وأوتو بومبل، ومع اقتراب موعد المباراة القادمة، سنرى ما إذا كانت سلسلة عدم الفوز التي استمرت لعقد من الزمان ستنتهي أم ستستمر؟ الكرة هي الفيصل.