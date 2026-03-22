ميسي.. خامس العظماء!

معتز الشامي (أبوظبي)

وصل ليونيل ميسي إلى إنجاز تاريخي بتسجيله 900 هدف في مسيرته الكروية، لينضم بذلك إلى نادٍ حصري يضم كريستيانو رونالدو وعدداً قليلاً من اللاعبين الآخرين، وبحسب الإحصائيات التي جمعتها مؤسسة إحصائيات كرة القدم للرياضات الترفيهية (RSSSF)، لم يتجاوز عدد اللاعبين الذين سجّلوا أكثر من 900 هدف سوى 5 لاعبين فقط، مع وجود تباين في الأرقام بين مصادر وأخرى. ومن بين أساطير كرة القدم الذين يدّعون تسجيل أكثر من 900 هدف، روماريو وبيليه، لكن هذا لا يتوافق مع هذه الإحصائيات، حيث تضم القائمة الرسمية إروين هيلمتشن صاحب 989 هدفاً، حيث يُصنَّف (RSSSF) هيلمتشن كأكثر هدافي كرة القدم غزارة في التاريخ، برصيد 989 هدفاً في 582 مباراة فقط، وبينما حقق العديد من الهدافين الأسطوريين أرقامهم القياسية في دوريات النخبة، لعب هيلمتشن في الغالب في الدرجات الأدنى في ألمانيا. امتدت مسيرته الكروية من عام 1923 إلى عام 1951، وخلالها يقال إنه سجّل ما يقارب ألف هدف.

ويأتي كريستيانو رونالدو ثانياً بعدد 965 هدفاً، لكنه قد يتقدم إلى الصدارة في غضون أشهر، لم يتبقَ له سوى 35 هدفاً ليصبح أول لاعب يسجل 1000 هدف رسمي.

وفي المركز الثالث جاء جوزيف بيكان برصيد 950 هدفاً، ليصبح أحد أبرز رموز كرة القدم في القرن العشرين، حيث مثّل بيكان كلاً من النمسا وجمهورية التشيك على المستوى الدولي، وكان قوة لا تقهر في أوج عطائه خلال ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي.

ولعب هذا المهاجم لـ 10 أندية مختلفة، لكنه سجّل معظم أهدافه خلال مسيرة حافلة امتدت 11 عاماً مع سلافيا براغ، حيث بلغ متوسط تسجيله هدفين تقريباً في المباراة الواحدة، محققاً 526 هدفا في 270 مباراة. تُوِّج بيكان هدافاً للدوري التشيكي الممتاز 11 مرة، وفاز بـ 6 ألقاب.

وحلّ روني روك رابعاً بعدد 934 هدفاً، بعدما لعب بين عامي 1931 و1961، وامتدت مسيرته الكروية لثلاثة عقود، ما جعله أحد أكثر الهدافين غزارة في عصره، ولعب روك لأندية فولهام وآرسنال وكريستال بالاس، وغيرها، قبل أن ينتقل إلى دوريات أدنى، حيث سجّل معظم أهدافه خلال الحرب العالمية الثانية أثناء خدمته في سلاح الجو الملكي البريطاني.

ويحتل ليونيل ميسي المركز الخامس بـ 900 هدف، حيث سجّل ميسي هدفه رقم 900 ولكن ليس في ظروف لم يكن يتمناها، حيث لم يكن هدفه المبكر ضد ناشفيل كافيا لمنع إنتر ميامي من الخروج من كأس أبطال الكونكاكاف بقاعدة الأهداف المسجلة خارج الأرض.

ودّع إنتر ميامي كأس الأبطال، البطولة القارية الموازية لدوري أبطال أوروبا في أميركا الشمالية، وهي واحدة من 3 ألقاب فقط لا يزال يفتقدها الأسطورة الأرجنتينية.

وبالنظر إلى أن ميسي وقّع مؤخراً عقداً جديداً مع إنتر ميامي حتى عام 2031، فمن الممكن أن يتقدم بسهولة في هذه القائمة، إذا استمر في اللعب حتى الأربعينيات من عمره.