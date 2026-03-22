الإثنين 23 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
ميسي يكسر النحس بالهدف 901

23 مارس 2026 00:08

نيويورك(د ب أ)
سجل النجم الأرجنتيني المخضرم ليونيل ميسي هدفاً، ليقود فريقه إنتر ميامي لفوز مثير خارج أرضه على نيويورك سيتي بنتيجة 3 / 2 ضمن منافسات الدوري الأميركي لكرة القدم.
وتقدم إنتر ميامي بهدف مبكر سجله جونزالو لوجان بعد مرور ثلاث دقائق، وأدرك نيويورك سيتي التعادل سريعاً بهدف نيكولا فيرنانديز في الدقيقة 17.
وعاند الحظ، ميسي، حيث حرمه القائم والعارضة من هز الشباك في مناسبتين في الدقيقتين 31 و42، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق. وزادت الأمور تعقيداً بتقدم نيويورك بهدف ثان سجله أجوستين أوخيدا في الدقيقة 59، لكن ليونيل ميسي صحح موقف إنتر ميامي سريعاً بهدف سجله من ركلة حرة في الدقيقة 61، ليسجل النجم الأرجنتيني الهدف رقم 71 من ركلة حرة، ويكسر رقم الأسطورة البرازيلي الراحل بيليه.
وبقى النجم الأرجنتيني ثاني أكثر لاعب في التاريخ تسجيلاً للأهداف من ركلات حرة بعد البرازيلي جونينيو بيرنامبوكانو نجم أولمبيك ليون السابق الذي سجل 77 هدفاً.
كما احتفل قائد الأرجنتين أيضا بالهدف رقم 901 في مسيرته بقميص جميع الأندية ومنتخبات بلاده. وبعيداً عن أرقام ميسي، انتزع إنتر ميامي الفوز بهدف ثالث سجله ميكاييل في الدقيقة 74.

رئيس الدولة يبحث مع الرئيس الصربي علاقات البلدين والتطورات في المنطقة وتداعياتها على الأمن الإقليمي والدولي
رئيس الدولة يعزي أمير قطر في استشهاد طاقم طائرة مروحية
