الثلاثاء 24 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

استبعاد كييزا من قائمة منتخب إيطاليا لمباراة أيرلندا

23 مارس 2026 15:11

 
روما (د ب أ)
يغيب الإيطالي فيديريكو كييزا مهاجم ليفربول عن صفوف منتخب بلاده الذي يستعد لمواجهة أيرلندا الشمالية في الدور قبل النهائي للملحق المؤهل لكأس العالم، الخميس المقبل في بيرجامو.

ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن كييزا شارك في آخر 13 دقيقة من خسارة ليفربول أمام برايتون بنتيجة 1/ 2 في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت، لكنه سيغيب أيضاً عن إيطاليا حال التأهل لنهائي الملحق لمواجهة إما ويلز أو البوسنة والهرسك، في 31 مارس.
وقال الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في بيان اليوم الاثنين «بعد تقييم حالة فيديريكو كييزا عند وصوله إلى مقر الاتحاد، تبين عدم جاهزيته للمباراتين القادمتين، لذا غادر معسكر المنتخب بالاتفاق مع ناديه الإنجليزي». وقرر جينارو جاتوزو مدرب منتخب إيطاليا استدعاء نيكولو كامبياجي مهاجم بولونيا ليعوض غياب كييزا.

فيدريكو كييزا
ليفربول
منتخب إيطاليا
منتخب إيرلندا الشمالية
تصفيات كأس العالم
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©