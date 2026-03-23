إشبيلية يقيل مدربه الأرجنتيني ألميدا

إسبانيا (رويترز)
أعلن إشبيلية المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الاثنين إقالة مدربه ، وذلك في الوقت الذي يبتعد فيه الفريق بفارق ثلاث نقاط فقط عن أقرب مراكز الهبوط.
ويحتل إشبيلية المركز 15 في الترتيب برصيد 31 نقطة حصدها خلال 29 مباراة، ولم يحقق سوى فوز واحد في آخر ثماني مباريات له في الدوري. وجاءت إقالة ألميدا عقب خسارة الفريق على ملعبه 2-صفر أمام بلنسية يوم السبت الماضي.
وكان الأرجنتيني البالغ من العمر 52 عاماً، والذي يخضع لعقوبة إيقاف لمدة سبع مباريات بسبب الدخول في مشادة مع أحد الحكام خلال مباراة في الشهر الماضي، تولى تدريب إشبيلية في يونيو العام الماضي.