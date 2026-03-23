إشبيلية يقيل مدربه الأرجنتيني ألميدا



إسبانيا (رويترز)

أعلن إشبيلية المنافس في ​دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الاثنين إقالة ⁠مدربه ، وذلك ​في الوقت الذي ​يبتعد ‌فيه الفريق بفارق ⁠ثلاث ​نقاط فقط عن أقرب مراكز الهبوط.

ويحتل إشبيلية المركز 15 ‌في الترتيب برصيد 31 ‌نقطة حصدها خلال 29 مباراة، ولم يحقق سوى ​فوز واحد في آخر ثماني مباريات له في الدوري. وجاءت إقالة ألميدا عقب خسارة ‌الفريق على ​ملعبه 2-صفر أمام بلنسية يوم السبت الماضي.

وكان الأرجنتيني البالغ من ​العمر ‌52 ⁠عاماً، ‌والذي يخضع ‌لعقوبة إيقاف لمدة سبع مباريات بسبب ⁠الدخول في مشادة مع ​أحد الحكام خلال مباراة في الشهر الماضي، تولى تدريب إشبيلية في يونيو العام الماضي.