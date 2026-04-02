يامال يدين الهتافات المسيئة للجماهير الإسبانية

2 ابريل 2026 20:03

مدريد(د ب أ)
خرج منير نصراوي، والد لامين يامال، نجم برشلونة، عن صمته للرد على الهتافات المسيئة التي شهدتها المباراة الودية الدولية بين منتخب إسبانيا بنظيره المصري أمس الأول الثلاثاء.
وكرر المشجعون هتافات ضد المسلمين خلال المباراة، وأطلقوا صافرات الاستهجان أثناء عزف النشيد الوطني المصري.
ودعا نصراوي في رسالة بثها عبر حسابه على منصة «إنستجرام»، إلى الانسجام والاحترام بين مختلف الثقافات والأديان. وخلال بث مباشر وهو يقوم بالطهي، قال والد يامال: «تحيا إسبانيا، ويحيا المسلمون والكاثوليك واليهود، وليحيا الجميع بالتساوي. ما هي مشكلتكم... كن محترماً، يحترمك الآخرون»، حسبما ذكر الموقع الرسمي لصحيفة «ماركا» الإسبانية اليوم الخميس. كان يامال علق أيضاً على الواقعة قائلاً «أنا مسلم، الحمد لله. بالأمس في الملعب، تردد هتاف /من لا يقفز فهو مسلم./ أعلم أنه كان موجهاً للفريق الخصم ولم يكن شخصياً ضدي، ولكن كوني مسلماً، فإن ذلك لا يزال غير محترم وغير مقبول».

«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
ترامب يلمح لإمكانية التوصل لاتفاق مع إيران قبل انتهاء المهلة
«البترول الكويتية»: اعتداءات إيرانية آثمة تلحق أضراراً جسيمة بمرافق تشغيلية
الرئيس اللبناني: التفاوض ليس تنازلاً والدبلوماسية ليست استسلاماً
«إخوان السودان».. ممارسات ممنهجة لإبقاء حالة الفوضى
