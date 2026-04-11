الجزيرة يكسب دبا برباعية ويصل إلى النقطة 40

11 ابريل 2026 20:59

 
معتز الشامي (أبوظبي)

عزز الجزيرة موقعه في المركز الثالث بعد فوزه على ضيفه دبا بنتيجة 4-3، في المباراة التي شهدت إثارة كبيرة على استاد محمد بن زايد، في اليوم الأخير للجولة 22 من دوري أدنوك للمحترفين، وبهذا الفوز ابتعد «فخر أبوظبي» بالترتيب الثالث بـ 40 نقطة، فيما توقف رصيد دبا عند 17 نقطة بالمركز الأخير.
سجل أهداف الجزيرة، محمد ربيع بالدقيقة 19، نبيل فقير بالدقيقة 36، وفينيسيوس ميلو بالدقائق 50 و75، بينما سجل أهداف دبا كل من كارلينهوس بالدقيقة 18، أندريجو بالدقيقة 63، وميدانا كاساما بالدقيقة 88.
بادر الجزيرة بالهجوم، ورغم ذلك تمكن دبا من افتتاح التسجيل في الدقيقة 18 عن طريق كارلوس فينيسيوس، ولكن رد الجزيرة جاء سريعاً بهدف التعادل في الدقيقة 19، برأسية متقنة من محمد ربيع لحظة خروج حارس دبا من مرماه.
وبرأسية متقنة أيضاً، تقدم الجزيرة بالهدف الثاني في الدقيقة 36 عن طريق نبيل فقير، ليسجل الجزيرة ولأول مرة منذ نوفمبر 2017 هدفين رأسيين في مباراة بدوري المحترفين منذ هدفيه أمام الإمارات، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف.
وفي الشوط الثاني، عزز الجزيرة تقدمه بهدف ثالث سجله فينيسيوس ميلو في الدقيقة 50، ليصل ميلو لهدفه العاشر في 40 مباراة بدوري أدنوك للمحترفين، ولم تتوقف إثارة المباراة عند هذا الحد، حتى نجح أراوخو من تسديدة قوية في تسجيل الهدف الثاني وتقليص الفارق لدبا في الدقيقة 63.
وعاد فينيسيوس ميلو لزيارة الشباك بهدف رابع للجزيرة في الدقيقة 75 من مقصية رائعة، ليزيد مهمة دبا صعوبة في العودة بالدقائق الأخيرة، ونجح دبا في تقليص الفارق مرة أخرى في الدقيقة 88 بهدف ثالث سجله ميدانا.

