مبابي يعاني مع ريال مدريد.. هدف كل 497 دقيقة



معتز الشامي (أبوظبي)

يقترب ريال مدريد من الخروج بموسم خالٍ من الألقاب، بعد وداع كأس السوبر الإسباني وكأس الملك، وتعادله الأخير أمام جيرونا في الدوري الإسباني، حيث يبتعد عن برشلونة المتصدر بـ 9 نقاط قبل 7 جولات من نهاية المسابقة، كما أنه متأخر على ملعبه سانتياجو برنابيو أمام بايرن ميونيخ 1-2 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل مباراة الإياب الصعبة، الأربعاء المقبل.

وحتى اللاعب الذي كان يُعتبر حتى وقت قريب نجماً ساطعاً، لم يسلم من الشكوك. عادل مبابي رقم مَثَله الأعلى كريستيانو (59 هدفاً في عام ميلادي)، ساعياً لتحقيق إنجازاته. لكن الآن، بدلاً من السعي وراءها، فقد ضل طريقه، وتراجع معدله التهديفي بشكل حاد من 38 هدفاً في أول 31 مباراة إلى هدف واحد فقط في آخر 7 مباريات.

وبعبارة أخرى تراجع من هدف كل 70 دقيقة إلى هدف كل 497 دقيقة، وسجّل مبابي 83 هدفاً في 96 مباراة مع ريال مدريد حتى الآن، لكنه لم يسبق له أن سجل هدفاً واحداً فقط في 7 مباريات بقميص الفريق الأبيض.

وفي بدايته المبهرة، سدّد كيليان 156 تسديدة في 31 مباراة، بمعدل 4.1 تسديدة لكل هدف، وبفعالية تقارب 25%. لكن منذ أن بدأت هذه السلسلة في 17 فبراير ضد بنفيكا، احتاج الفرنسي إلى 25 تسديدة ليسجل هدفاً واحداً فقط (في مباراة الذهاب ضد بايرن ميونيخ).

وفشل في التسجيل أمام بنفيكا، أوساسونا، مانشستر سيتي (لعب 21 دقيقة فقط)، أتلتيكو مدريد (26 دقيقة)، مايوركا، وجيرونا. وتراجع من نسبة نجاح تقارب 25% إلى 4% فقط! هذا ليس مبابي الذي نعرفه.

وكانت إصابة الركبة بمثابة التحذير، حيث تراجع خطوة إلى الوراء، وسافر إلى باريس لطلب رأي طبي ثانٍ، ليعود بتشخيص مطمئن. ثم غاب 5 مباريات عن الملكي، وعاد تدريجيا أمام مان سيتي وأتلتيكو مدريد، دون استعجال، مع عمل مستمر. وخلال التوقف لم يتوقف، بل استعاد نشاطه، فسجّل مع فرنسا أمام البرازيل، وعاد بحالة بدنية ممتازة.

وغاب مبابي عن 7 مباريات استغلها ريال مدريد للتحليق، رغم خسارة مؤلمة أمام خيتافي. حقق بعدها 6 انتصارات، منها 5 متتاليات (سيلتا فيجو، إلتشي، أتلتيكو مدريد، ومواجهتا مان سيتي)، لكن مع عودة الفرنسي للتشكيل الأساسي، تراجعت النتائج مجدداً، مع الخسارة أمام مايوركا وبايرن في البرنابيو، وتعادل مع جيرونا.

وفي أسوأ فتراته التهديفية مع ريال مدريد، يسافر كيليان إلى أليانز أرينا لمواجهة بايرن ميونيخ برغبة جامحة لتحقيق الحلم الذي لطالما حلم به، وهو لقب دوري أبطال أوروبا. وفي ميونيخ، لا يوجد سوى خيارين أمام الفرنسي وريال مدريد: الهاوية أو المجد.