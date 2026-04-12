منتخب الجودو يصل إلى الصين للمشاركة في البطولة الآسيوية



أبوظبي (الاتحاد)

تصل غداً إلى الصين بعثة منتخبنا الوطني الأول للجودو قادمة من اليابان، للمشاركة في بطولة آسيا التي تنطلق الخميس المقبل، واختتم منتخبنا معسكر الإعداد الذي أقيم في ضيافة جامعة توكاي اليابانية، ويشارك في البطولة الآسيوية 207 لاعبين ولاعبات من 21 دولة، من بينهم 4 منتخبات عربية آسيوية هي: الإمارات، البحرين، سوريا ولبنان.

ويرأس البعثة الدكتور ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، نائب رئيس الاتحاد، كما تضم المدرب العام فيكتور سيكتروف والطاقم المساعد، وتضم 12 رياضياً، بينهم 3 لاعبات وهن: بشيرات خرودي التي تشارك في منافسات وزن تحت 52 كجم، ميثاء عبدالله النيادي (تحت 57 كجم) واللاعبة إليزا ليتيف في وزن تحت 78 كجم، بجانب 9 لاعبين وهم: سيمون قسطنطين (وزن تحت 60 كجم)، نار مند بيان (وزن تحت 66 كجم)، ناجي يزبيك، ومحمد بيك، (وزن تحت 73 كجم)، وطلال شفيلي وعمر جاد، (وزن تحت 81 كجم) وأرام جورجيان، في (وزن تحت 90 كجم)، وظفار كوسوف، (تحت 100 كجم)، وعمر معروف، (فوق 100 كجم).

وصرّح محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو، بأن فعاليات البطولة تبدأ بإجراء مراسم القرعة ظهر يوم الأربعاء المقبل، وأكد أن المشاركة في بطولة كبار آسيا للجودو لأول مره تكتسب أهمية خاصة، باعتبارها فرصة مثالية أمام منتخبنا الأول لتجميع المزيد من النقاط التأهيلية لدورة لوس أنجلوس الأولمبية عام 2028، حيث حرص الاتحاد على المشاركة فيها، والتي تُمثّل محطة مهمة ضمن برنامج الإعداد السنوي.