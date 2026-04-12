الأحد 12 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

المخضرمون يشعلون «الأولى».. خليل يسجل والفردان يصنع الفارق

12 ابريل 2026 13:14

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)
شهدت انطلاقة الجولة 23 لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم تألقاً لافتاً للاعبين المخضرمين، بعدما قادوا فِرقهم لتحقيق نتائج مؤثّرة، في مشهد يعكس خبرتهم الكبيرة في لحظات الحسم.
واحتفل الدولي السابق أحمد خليل، مهاجم الاتفاق، بباكورة أهدافه في دوري الدرجة الأولى، بعدما سجّل الهدف الخامس لفريقه في الفوز العريض على مضيفه مجد 5-0، ليقود فريقه إلى رفع رصيده إلى 16 نقطة والتقدم إلى المركز قبل الأخير، فيما بقي مجد في ذيل الترتيب بـ14 نقطة. ويُعد الهدف أول ظهور تهديفي لخليل منذ آخر أهدافه في دوري المحترفين بقميص البطائح أمام خورفكان في الموسم الماضي.
من جانبه، واصل الدولي السابق حبيب الفردان تألقه مع يونايتد، بعدما قاد فريقه لتعزيز الصدارة بالفوز على مضيفه الإمارات 2-1، حيث افتتح التسجيل من ركلة حرة في الدقيقة 12، قبل أن يصنع هدف الفوز لزميله السويسري هاريس سيفيروفيتش في الدقيقة 80، ليرفع يونايتد رصيده إلى 47 نقطة في القمة.
بدوره، واصل راشد عيسى قائد العربي تأثيره الحاسم، بتسجيله هدف الفوز في شباك الفجيرة 1-0، رافعاً رصيده إلى 5 أهداف في الموسم، ليحتل المركز الثالث في قائمة الهدافين، خلف المتصدر ساندر جمال (21 هدفاً)، وصامويل روزا مهاجم حتا (14 هدفاً).

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©