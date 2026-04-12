سيدة تشرف على تدريب فريق للرجال في الدوريات الأوروبية الكبرى



ميونيخ (أ ف ب)

باتت ماري لويز إيتا أول مدرّبة في تاريخ الدوري الألماني لكرة القدم للرجال، بعدما استعان بها أونيون برلين للإشراف عليه حتى نهاية الموسم، بدلاً من ستيفن باومجارت الذي أقيل الأحد من منصبه.

وأصبحت ابنة الـ34 عاماً أول سيدة تستلم تدريب فريق للرجال في الدوريات الأوروبية الكبرى، بعدما كانت أيضاً أول مساعدة مدرب في تاريخ الدرجة الأولى الألمانية بتوليها المهمة في فريق العاصمة أيضاً.

وقالت إيتا في بيان: «يُسعدني أن النادي أوكلني بهذه المهمة الصعبة»، وأقيل باومجارت في وقت مبكر من صباح الأحد، بعدما تراجع مستوى الفريق بشكل حاد في النصف الثاني من الموسم، وكانت خسارة أمس أمام هايدنهايم متذيل الترتيب 1-3 بمثابة نهاية للعلاقة بين الطرفين، ولم يحقق أونيون برلين سوى فوزين فقط منذ عيد الميلاد، ما جعله على بُعد 7 نقاط فقط من منطقة الخطر.

وقال المدير الرياضي هورست هيلد في بيان: «لقد عشنا نصفاً ثانياً من الموسم مخيّباً للآمال تماماً. وضعنا لا يزال حرجاً، ونحن بحاجة ماسة إلى النقاط من أجل البقاء في الدوري، العروض في الأسابيع الأخيرة لا تمنحنا الثقة بأننا قادرون على قلب الأمور في وضعنا الحالي».

وكلاعبة سابقة في توربينه بوتسدام، تُوّجت إيتا بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2010 إلى جانب ثلاثة ألقاب في الدوري الألماني، وهي التزمت في وقت سابق بتولي تدريب فريق أونيون برلين للسيدات اعتباراً من الصيف المقبل.

وسبق لنساء أن دربن فرق كرة قدم للرجال في الدرجات الدنيا، لكن لم يحدث ذلك أبداً في دوري الدرجة الأولى.

وتشرف سابرينا فيتمان حالياً على تدريب إنجولشتات في الدرجة الثالثة الألمانية، فيما تولت كورين دياكر تدريب كليرمون فوت في الدرجة الثانية الفرنسية لمدة ثلاثة مواسم حتى عام 2017.