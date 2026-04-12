الأحد 12 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«دبي» ينفرد بصدارة دوري السلة على الكراسي المتحركة

جانب من منافسات دوري السلة على الكراسي المتحركة (من المصدر)
12 ابريل 2026 14:30

 
الشارقة (الاتحاد)
عزّز نادي دبي لأصحاب الهمم صدارته لترتيب دوري كرة السلة على الكراسي المتحركة (5×5) للموسم الرياضي 2025-2026، عقب ختام منافسات الجولة الرابعة، بعدما رفع رصيده إلى 7 نقاط.
وجاء نادي الثقة للمعاقين في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، فيما حلّ نادي خورفكان للمعاقين ثالثاً برصيد 5 نقاط، محافظاً على موقعه ضمن فرق المقدمة، في حين تقاسم نادي العين لأصحاب الهمم ونادي عجمان لذوي الإعاقة المركزين الرابع والخامس برصيد 3 نقاط لكل منهما.
وشهدت الجولة الرابعة إقامة مباراتين، حيث حقق نادي الثقة للمعاقين فوزاً مستحقاً على عجمان بنتيجة 56-28، في مباراة فرض خلالها إيقاعه الفني بوضوح، وفي المواجهة الثانية، واصل دبي تألقه وحقق فوزاً مهماً على خورفكان بنتيجة 60-56، في لقاء متكافئ حسمه في اللحظات الأخيرة ليعزّز موقعه في الصدارة.
وتؤكد نتائج الجولة استمرار التنافس القوي بين الفرق، مع تقارب المستويات الفنية، ما ينبئ بمراحل حاسمة ومثيرة في الجولات المقبلة لتحديد ملامح بطل الدوري.

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©