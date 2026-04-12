محمد بن سعود يشهد جانباً من أشواط شارة الفطامين في ميدان السوان

محمد بن سعود يتابع أشواط شارة الفطامين (وام)
13 ابريل 2026 01:08

رأس الخيمة (وام)

شهد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، جانباً من فعاليات أشواط «شارة سموه لسباقات الهجن» المخصصة لفئة «الفطامين» والتي أقيمت بميدان السوان برأس الخيمة وسط حضور لافت من ملاك الهجن وعشاق التراث الأصيل.
تأتي هذه الشارة، التي تُنظم سنوياً تحت رعاية مباشرة من سمو ولي عهد رأس الخيمة، تأكيداً على نهج القيادة الرشيدة في الحفاظ على الموروث الشعبي ودعم الرياضات التراثية، وتحفيز الأجيال الشابة على التمسك برياضة الآباء والأجداد.
رافق سموه، الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة، والشيخ أرحمة بن سعود بن خالد القاسمي، مدير مكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي، السكرتير الخاص لسمو ولي عهد رأس الخيمة.

أخبار ذات صلة
ولي عهد رأس الخيمة يزور حمد النعيمي في منطقة السوان
خالد بن سعود وسالم بن سلطان يحضران حفل زفاف سلطان ساعد الشحي برأس الخيمة
محمد بن سعود القاسمي
السوان
ولي عهد رأس الخيمة
رأس الخيمة
الهجن
سباقات الهجن
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي
علوم الدار
شرطة أبوظبي توجه نداء للجمهور
اليوم 20:49
الرئيس الأميركي يلوح لوسائل الإعلام بعد نزوله من طائرة الرئاسة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب يعلن بدء حصار بحري على إيران في مضيق هرمز
13 ابريل 2026
سفينة في مضيق هرمز (رويترز)
الأخبار العالمية
محللون أميركيون لـ «الاتحاد»: إغلاق «هرمز».. تحدٍّ استراتيجي للاقتصاد العالمي
13 ابريل 2026
جندي باكستاني يراقب جسراً مغلقاً بعد محادثات السلام الأميركية الإيرانية في إسلام آباد (أ ف ب)
الأخبار العالمية
دعوات لأميركا وإيران للالتزام بوقف إطلاق النار
13 ابريل 2026
فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مسؤولة في «الإحصاء الفلسطيني» لـ «الاتحاد»: أطفال غزة يواجهون انهياراً كاملاً في مقومات النمو
13 ابريل 2026
