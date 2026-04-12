محمد بن سعود يشهد جانباً من أشواط شارة الفطامين في ميدان السوان

رأس الخيمة (وام)



شهد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، جانباً من فعاليات أشواط «شارة سموه لسباقات الهجن» المخصصة لفئة «الفطامين» والتي أقيمت بميدان السوان برأس الخيمة وسط حضور لافت من ملاك الهجن وعشاق التراث الأصيل.

تأتي هذه الشارة، التي تُنظم سنوياً تحت رعاية مباشرة من سمو ولي عهد رأس الخيمة، تأكيداً على نهج القيادة الرشيدة في الحفاظ على الموروث الشعبي ودعم الرياضات التراثية، وتحفيز الأجيال الشابة على التمسك برياضة الآباء والأجداد.

رافق سموه، الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة، والشيخ أرحمة بن سعود بن خالد القاسمي، مدير مكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي، السكرتير الخاص لسمو ولي عهد رأس الخيمة.