بطل كأس دبي العالمي يخرج من الحَجْر الصحي ويتطلع للعودة في يوليو

13 ابريل 2026 16:00


عصام السيد (أبوظبي)
أرسل ديفيد فيسك، مدير سباقات وينشل ثوروبريدز التابعة لرون وينشل، مقطع فيديو بعد يومين من عودة «ماجنيتيود» إلى كنتاكي عقب رحلة شاقة إلى الشرق الأوسط، يظهر في الفيديو «ماجنيتيود» وهو يجول بمرح في إسطبله بحظيرة الحَجْر الصحي الدولية في تشرشل داونز، ويقفز برشاقة، وينفض القش عن فرائه، ويتجه بخفة نحو باب الإسطبل، رافعاً رأسه بيقظة وحيوية.
ولم يتغير هذا الوضع منذ خروج «ماجنيتيود» من الحجر الصحي وانضمامه مجدداً إلى خيول المدرب ستيف أسموسن في تشرشل، منذ فوزه في 28 مارس بكأس دبي العالمي، البالغة جائزته 12 مليون دولار، بفارق طول واحد عن بطل كأس بريدرز كلاسيك، «فوريفر يونج».
وقال أسموسن: نحن راضون عن حالته أثناء السفر، إنّ الركض الخفيف حول المضمار أمرٌ مهم، أما الطريقة التي تعامل بها ماجنيتيود مع رحلته إلى دبي وعودته منها فتبدو مذهلة حقاً.
ومنذ البداية، تلقّى أسموسن تقارير رائعة عن كيفية تعامل «ماجنيتيود» مع الرحلة، وقد تجلّى ذلك في سباقه، حيث انطلق بقوة، متصدراً السباق من البداية إلى النهاية، وبعد السباق، سارت رحلة العودة بسلاسة مماثلة.
وقال أسموسن: «لقد تعامل مع كل ذلك بشكل لا يُصدق، فهو يتمتع بطاقة ووزن استثنائيين، سنستمر في التعامل معه برفق لفترة من الوقت».
وبعد أن حلّ ثالثاً، بفارق أكثر من 20 طولاً عن «سوفرينتي» لجودلفين في سباق ترافيرز الصيف الماضي، حلّ «ماجنيتيود» ثانياً في سباق بنسلفانيا ديربي، ومنذ ذلك الحين فاز بثلاثة سباقات متتالية، كأس دبي العالمي بعد سباق رايزرباك في أوكلون، وسباق كلارك في تشرشل، وتطور الحصان البالغ من العمر أربع سنوات ليصبح من أفضل الخيول، وأثبت في دبي قدرته على قطع مسافة ميل وربع الميل.
وقال أسموسن: «يُعدّ سباق كأس البريدرز الكلاسيكي ثاني أهم أهدافنا لهذا العام، وسنعمل على تحقيق أهدافنا بناءً على ذلك».
وأضاف أسموسن أنه إذا سارت الأمور على ما يرام، فإنه يتوقع عودة «ماجنيتيود» إلى السباقات في شهر يوليو، مما سيترك له فرصتين واضحتين فقط: سباق سابربان في الرابع من يوليو في ساراتوجا، أو سباق بريري ميدوز كورنهوسكر بعد أسبوع، وكان «ماجنيتيود» قد عاد من فترة توقف بسبب الإصابة الصيف الماضي، وفاز بسباق آيوا ديربي في بريري ميدوز.

