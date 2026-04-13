إنجاز مذهل في سن 18 فقط.. يامال على وشك تجاوز كريستيانو رونالدو



معتز الشامي (أبوظبي)

يقترب لامين يامال، موهبة برشلونة الصاعدة، من تحطيم رقم أسطورة ريال مدريد كريستيانو رونالدو في عدد ألقاب الدوري الإسباني، وبشكل لا يُصدق، فاز يامال بالفعل، رسمياً، بلقب الدوري الإسباني مرتين، وهو نفس عدد مرات فوز رونالدو خلال سنواته التسع في العاصمة الإسبانية. وقد حقق هذا الإنجاز وهو في السابعة عشرة من عمره فقط، والآن، يستعد يامال لتجاوز رقم رونالدو في عدد ألقاب الدوري الإسباني قبل بلوغه التاسعة عشرة من عمره.

وكان فوز يامال الأول بلقب الدوري الإسباني بمثابة إنجاز شكلي. فقد لعب 7 دقائق فقط - مشاركة خاطفة كبديل ليساهم في فوز برشلونة 4-0 على ريال بيتيس في موسم 2022-2023 الذي تُوّج به برشلونة تحت قيادة تشافي هيرنانديز.

وسواء أكان الأمر شكلياً أم لا، فقد كان انضمام يامال إلى تدريبات الفريق الأول تحت قيادة تشافي وظهوره الأول مع الفريق الأول في سنٍّ مبكرة إنجازاً كبيراً. وبهذا الظهور الأول ضد بيتيس، أصبح خامس أصغر لاعب في تاريخ الدوري الإسباني بعمر 15 عاماً و9 أشهر و16 يوماً، إضافة إلى كونه أصغر لاعب يشارك لأول مرة مع برشلونة منذ أكثر من قرن.

وفي موسم 2023-2024، الذي شهد تألق يامال الحقيقي، انتزع ريال مدريد لقب الدوري الإسباني من برشلونة، لكنه منذ ذلك الحين أصبح أحد أفضل وأهم لاعبي الفريق تحت قيادة هانسي فليك.

وفي موسم 2024-2025، تألّق اللاعب الشاب، حيث حقق برشلونة بقيادة فليك الثلاثية المحلية في الموسم الماضي ووصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. وجاء ذلك الموسم بعد دوره البارز في فوز إسبانيا ببطولة أمم أوروبا 2024.

ويواصل يامال تطوره، وهذا الموسم، سجّل أفضل رصيد له في مسيرته بواقع 15 هدفاً و11 تمريرة حاسمة، وأكد تألق يامال في فوز برشلونة الأخير على إسبانيول عملياً احتفاظ برشلونة بلقب الدوري الإسباني، وهو إنجاز لم يحققه ريال مدريد منذ ما يقرب من 20 عاماً (2007-2008)، وعاد برشلونة من فترة التوقف الدولي بفوزين على أتلتيكو مدريد وإسبانيول. واستغل خسارة ريال مدريد أمام مايوركا وتعادله مع جيرونا ليوسع الفارق في صدارة الدوري الإسباني إلى 9 نقاط. ومع تبقِّي 7 مباريات فقط، يبدو هذا الفارق شبه مستحيل.

وحتى مع اقتراب الكلاسيكو - وهي مباراة قد يحسم فيها برشلونة لقب الدوري الإسباني نظرياً أمام غريمه التقليدي - يبدو الآن أن مسألة تجاوز يامال لرونالدو في عدد ألقاب الدوري مسألة وقت لا أكثر.

وهذا أمر مثير للدهشة إذا أخذنا في الاعتبار أن يامال لن يبلغ التاسعة عشرة من عمره حتى الصيف، وأن هذا هو موسمه الرابع فقط في الدوري الإسباني.

وأمضى رونالدو 9 مواسم مع ريال مدريد بعد أن أصبح أغلى صفقة في تاريخ النادي عام 2009. سجّل 311 هدفاً في 292 مباراة فقط في الدوري الإسباني، ليصبح الهداف التاريخي للنادي، لكنه لم يَفُز باللقب إلا مرتين (2011-2012,2016-2017)، مع العلم أنه فاز بـ 4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا كلاعب في ريال مدريد.

وتفوّق برشلونة بقيادة ليونيل ميسي على ريال مدريد في الفوز بلقب الدوري الإسباني 6 مرات خلال فترة رونالدو هناك، بينما فاز أتلتيكو مدريد باللقب مرة واحدة أيضاً في موسم 2013-2014.