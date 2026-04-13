دوري أبطال آسيا.. شباب الأهلي يصطدم بتراكتور.. والوحدة يواجه الاتحاد



معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬

تتجه أنظار جماهير الكرة الإماراتية إلى مدينة جدة، التي تحتضن مساء اليوم وغداً الثلاثاء مواجهتين حاسمتين لممثلي «دوري أدنوك للمحترفين»، شباب الأهلي والوحدة، ضمن دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة، في مواجهتين ترفعان شعار العبور إلى الدور ربع النهائي.

ويلتقي شباب الأهلي مع تراكتور الإيراني عند الساعة 18:45 على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، فيما يواجه الوحدة مضيفه الاتحاد السعودي في الساعة 22:00 على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وتُقام مباريات دور الـ16 لمنطقة الغرب يومي 13 و14 أبريل في جدة بنظام المباراة الواحدة، بعد تعديل نظام البطولة من الذهاب والإياب إلى مواجهة فاصلة، بمشاركة أندية الهلال والأهلي والاتحاد من السعودية، إلى جانب السد والدحيل من قطر، وتراكتور من إيران، فضلاً عن ممثلي الإمارات.

ويدخل شباب الأهلي المواجهة بطموحات كبيرة في المنافسة القارية، في ظل تركيزه على إنقاذ موسمه بعد تراجع حظوظه في البطولات المحلية، حيث خرج من عدة منافسات، وتضاءلت فرصه في سباق الدوري عقب خسارته الأخيرة أمام العين.

ويعوّل «الفرسان» على خبرتهم القارية في الظهور العاشر، وسعيهم لبلوغ الأدوار المتقدمة للمرة الخامسة، علماً بأن أفضل إنجاز لهم كان الوصول إلى النهائي في نسخة 2015.

في المقابل، يسعى تراكتور، بطل الدوري الإيراني في موسم 2024-2025، إلى تحقيق إنجاز جديد، بعدما بلغ الأدوار الإقصائية للمرة الثالثة في تاريخه، آملاً في تجاوز عقبة دور الـ16 لأول مرة، خاصة بعد الأداء القوي الذي قدّمه في مرحلة الدوري، والتي أنهاها في المركز الثالث، متقدماً بثلاثة مراكز على شباب الأهلي.

ووصلت بعثة تراكتور إلى جدة بعد رحلة طويلة، حيث غادرت براً إلى مدينة فان التركية، قبل السفر جوّاً إلى إسطنبول، ومنها إلى جدة، كما انضم سبعة لاعبين أجانب إلى الفريق في تركيا قبل التوجه إلى السعودية، في إطار التحضير للمواجهة المرتقبة.

من جهته، يخوض الوحدة اختباراً صعباً أمام الاتحاد السعودي، في مواجهة تحمل طابعاً متكافئاً، في ظل تقارب نتائج الفريقين في مرحلة الدوري، حيث يفصل بينهما فارق نقطة واحدة فقط، ما يزيد من أهمية اللقاء في تحديد هوية المتأهل.

ويسعى «العنابي»، الذي يحتل المركز الخامس في دوري أدنوك للمحترفين، إلى استعادة توازنه بعد تعثّره الأخير محلياً، مستنداً إلى خبرته القارية، حيث يخوض الأدوار الإقصائية للمرة الخامسة في 11 مشاركة، وكان قد بلغ الدور نصف النهائي في نسخة 2007.

في المقابل، يدخل الاتحاد المواجهة بطموحات كبيرة لاستعادة أمجاده القارية، إذ يخوض هذا الدور للمرة العاشرة في تاريخه من أصل 13 مشاركة، واضعاً نُصب عينيه التتويج باللقب الثالث، بعد نجاحه في حصد البطولة عامي 2004 و2005.

وتحمل المواجهتان أهمية كبيرة لممثّلي الإمارات، في ظل تطلّعهم لمواصلة المشوار القاري وبلوغ الدور ربع النهائي، الذي يُقام بنظام التجمع خلال الفترة من 16 إلى 25 أبريل، حيث تنتظر الفرق المتأهلة مواجهات قوية تجمع أندية الشرق والغرب.

وينتظر بوريرام يونايتد التايلاندي الفائز من مواجهة شباب الأهلي وتراكتور، في لقاء يقام يوم 18 أبريل على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، بعدما أنهى الفريق التايلاندي مرحلة الدوري في المركز الرابع بمنطقة الشرق.

في المقابل، يلتقي ماتشيدا زيلفيا الياباني، متصدّر مرحلة الدوري في منطقة الشرق، مع الفائز من مواجهة الاتحاد والوحدة يوم 17 أبريل على الملعب ذاته، في اختبار قوي يحدّد أحد أطراف الدور قبل النهائي.

وتقام مباراتا الدور نصف النهائي يومي 20 و21 أبريل، على أن يُختتم المشهد بالمباراة النهائية يوم 25 أبريل على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، حيث يتنافس المتأهلون على اللقب القاري إلى جانب جائزة مالية قياسية تتجاوز 12 مليون دولار.

