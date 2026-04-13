النصر يتصدّر بطولة الدولة الثانية للريشة الطائرة

النصر يتصدّر بطولة الدولة الثانية للريشة الطائرة
13 ابريل 2026 16:30

 
الشارقة (الاتحاد)
اختتمت منافسات بطولة الدولة الثانية للريشة الطائرة، والتي أقيمت على مدار يومين في أكاديمية إكسترا بإمارة الشارقة، بمشاركة 106 لاعبين ولاعبات، خاضوا 255 مباراة ضمن مختلف الفئات العمرية.

شهدت البطولة مستويات فنية متميزة، عكست تطور أداء اللاعبين واللاعبات، حيث اتّسمت المباريات بالندية والحماس، إلى جانب بروز عدد من المواهب الواعدة التي تؤكد نجاح برامج تطوير اللعبة في الأندية والأكاديميات.
تصدّر نادي النصر الترتيب العام للبطولة بـ12 ميدالية ذهبية و10 فضيات و8 ميداليات برونزية بإجمالي 30 ميدالية، ليؤكد تفوقه الواضح في مختلف الفئات.
وجاء نادي كلباء في المركز الثاني برصيد 3 ذهبيات و4 فضيات و11 ميدالية برونزية بإجمالي 18 ميدالية، فيما حلَّ نادي أبوظبي للريشة الطائرة في المركز الثالث بعد تحقيقه ميداليتين ذهبيتين وفضيتين و11 ميدالية برونزية بإجمالي 15 ميدالية.
وجاءت مدرسة عائشة بنت عثمان في المركز الرابع برصيد ميدالية ذهبية واحدة وفضيتين و5 ميداليات برونزية بإجمالي 8 ميداليات.
حضر منافسات البطولة كل من نورة الجسمي رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، وسالم خميس المزروعي نائب رئيس الاتحاد، وعارف نظام بهالدار رئيس لجنة شؤون الأكاديميات في الاتحاد، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الإدارة، والإداريين من نادي كلباء الرياضي الثقافي.
أكدت نورة الجسمي أن البطولة حققت أهدافها الفنية والتنظيمية، مشيدة بالمستويات التي قدمها اللاعبون واللاعبات، وقالت: «سعداء بما شهدناه من تطور ملحوظ في مستوى اللاعبين، والذي يعكس الجهود الكبيرة المبذولة من الأندية والأكاديميات في إعداد وصقل المواهب، وهذه البطولات تمثل ركيزة أساسية في خطط الاتحاد لتوسيع قاعدة الممارسين، واكتشاف عناصر متميزة قادرة على تمثيل الدولة في المحافل الخارجية، كما نثمّن روح التنافس الإيجابي والالتزام الذي أظهره جميع المشاركين».

