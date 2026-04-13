«نادي الحمرية» يطلق النسخة الأولى من جائزة «التميز الرياضي»

13 ابريل 2026 18:00


الشارقة (وام)
أطلق نادي الحمرية النسخة الأولى من جائزة «الحمرية للتميز الرياضي والمجتمعي»، ضمن الخطة الاستراتيجية للنادي 2023-2027، كما تم اعتماد الجدول الزمني للجائزة، حيث تم تحديد الفترة من 1 إلى 25 مايو لتلقّي طلبات المشاركين، يليها تقييم الطلبات من 1 إلى 15 يونيو، على أن يُكرَم الفائزون في حفل ينظّم لاحقاً.
وتستهدف الجائزة تكريم المتميزين من منتسبي النادي، بما يشمل اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والموظفين، إلى جانب المؤسَّسات من الشركاء والمجتمع المحلي والجهات الرياضية والمجتمعية.
وتنقسم جائزة الأفراد إلى 4 فئات وهي: الرياضيون (أفضل رياضي - أشبال، أفضل رياضي - ناشئ، أفضل رياضي - شاب، إنجاز العمر)، وشركاء المستقبل الرياضي (أفضل مؤثّر إعلامي رياضي، أفضل ناشط في المحافل الرياضية، أفضل رياضي موجّه، أفضل أسرة رياضية)، ثم شركاء المستقبل المجتمعي (أفضل إعلامي مجتمعي، أفضل ناشط في المحافل المجتمعية)، والوظائف (أفضل رئيس لجنة، أفضل مشرف/ إداري، أفضل موظف إداري، أفضل مدرب، أفضل موظف فني، أفضل موظف مساند، أفضل مبتكر). 
وتتضمن الجائزة فئتين على مستوى المؤسسات وهما: شركاء المستقبل الرياضي (أفضل مؤسسة داعمة رياضية، أفضل مؤسسة داعمة للبرامج الرياضية مادياً)، وشركاء المستقبل المجتمعي (أفضل مشروع مجتمعي، أفضل مؤسسة داعمة للبرامج المجتمعية مادياً، أفضل مؤسسة للبرامج المجتمعية).
وقال حميد الشامسي، رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية، إن اعتماد الجدول الزمني للجائزة يمثّل خطوة متقدمة بعد استكمال مراحل التخطيط والإعداد، بما يضمن تقديم نسخة أولى تعكس رؤية النادي في التميز المؤسسي والرياضي، وتسهم في خلق بيئة تنافسية إيجابية تعزّز ثقافة التحفيز والتقدير، وتوطِّد الشراكات الداعمة لمسيرته نحو أثر رياضي ومجتمعي مستدام.

أخبار ذات صلة
حتا و«365» إلى نهائي «كأس الاتحاد»
حتا يصطدم بالحمرية.. و«365» يتحدى مودرن في نصف نهائي «الاتحاد»
نادي الحمرية الثقافي الرياضي
الحمرية
جائزة التميز الرياضي
آخر الأخبار
«التربية»
علوم الدار
"التربية" تنفي ما يتم تداوله من معلومات غير دقيقة بشأن تمديد فترة التعلُّم عن بعد
اليوم 13:34
50 لاعباً يجسّدون روح «كلنا واحد» في اليوم الرياضي الموحّد لكرة السلة
الرياضة
50 لاعباً يجسّدون روح «كلنا واحد» في اليوم الرياضي الموحّد لكرة السلة
اليوم 18:30
«قوة دفاع البحرين»: اعتراض وتدمير 194 صاروخًا و523 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية الآثمة
الأخبار العالمية
«قوة دفاع البحرين»: اعتراض وتدمير 194 صاروخًا و523 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية الآثمة
اليوم 18:28
منصور بن زايد يعزي في وفاة نشبة سالم العامري
علوم الدار
منصور بن زايد يعزي في وفاة نشبة سالم العامري
اليوم 18:16
«أنت السند» تمكِّن المبدعين
الترفيه
«أنت السند» تمكِّن المبدعين
اليوم 18:10
