الإثنين 13 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
بالإجماع.. أندية إيطاليا تتبنى دعم مالاجو لرئاسة الاتحاد

روما (أ ف ب)

أعلنت أندية الدوري الإيطالي لكرة القدم الاثنين دعمها بشكل شبه إجماعي لترشيح الرئيس السابق للجنة الأولمبية المحلية جوفاني مالاجو لتولي رئاسة اتحاد كرة القدم، وذلك في ظل أزمة يعيشها الأخير عقب فشل المنتخب الوطني في التأهل إلى كأس العالم 2026.
وأوضح رئيس رابطة الدوري الإيطالي، إزيو سيمونيلي، خلال مؤتمر صحفي عقب الجمعية العمومية للهيئة في ميلانو، أن «18 نادياً من أصل 20 في الدوري الإيطالي للدرجة الأولى اختارت جوفاني مالاجو».
وأضاف أن «الناديين اللذين لم يصوّتا لصالحه، وهما لاتسيو وهيلاس فيرونا، فعلا ذلك لأسباب تتعلق بالمنهجية، إذ كانا يرغبان في مناقشة البرنامج أولا ثم الأشخاص»، وتابع قائلاً إن «الكرة الآن في ملعب مالاجو، وعليه القيام بعمليات التحقق، وإضفاء الطابع الرسمي على ترشحه، وتقديم برنامجه الانتخابي».
كما أشار إلى أن أندية الدوري الإيطالي ستجتمع به «في الأيام المقبلة» من أجل «تقديم مقترحات تتعلق بسيري آ».
وترأس مالاجو (67 عاماً) اللجنة الأولمبية الإيطالية بين عامي 2013 و2025، كما قاد لجنة تنظيم دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026 في ميلانو-كورتينا.
ويُقدَّم منذ استقالة جابرييلي جرافينا مطلع أبريل من منصب رئيس الاتحاد الذي شغله منذ 2018، باعتباره المرشح الأبرز لإعادة بناء كرة القدم الإيطالية بعد فشل التأهل إلى كأس العالم في نسخ 2018 و2022 و2026، وكلها عبر الملحق.
ومن المقرر أن تُجرى انتخابات رئاسة الاتحاد في 22 يونيو، حيث تمثل أندية الدوري الإيطالي 18% من المندوبين المشاركين في الجمعية الانتخابية الاستثنائية، في حين يمثل قطاع الهواة وحده 34% من الأصوات.
ومنذ خسارة إيطاليا في نهائي الملحق الأوروبي أمام البوسنة والهرسك (1-1 بعد الوقت الإضافي، 1-4 بركلات الترجيح)، استقال كل من رئيس الاتحاد، ومدير المنتخب جانلويجي بوفون، والمدرب جينارو جاتوزو الذي كان في منصبه منذ يونيو 2025.
وسيكون على الرئيس الجديد تعيين مدرب جديد، وإصلاح منظومة تنشئة اللاعبين التي تُحمَّل مسؤولية الإخفاقات المتكررة لـ«أتزوري»، إضافة إلى إدارة ملف كأس أوروبا 2032 المشترك مع تركيا، وهو ملف معقد بسبب تهالك البنية التحتية للملاعب الإيطالية.

الإعلان عن تفاصيل الموسم الخامس من «دي بي ورلد» للكريكيت
الإعلان عن تفاصيل الموسم الخامس من «دي بي ورلد» للكريكيت
جهاز مدعوم بالذكاء الاصطناعي يرصد الإرهاق والصحة النفسية بدقة عالية
2.92 مليار درهم إجمالي التقييم العقاري في عجمان خلال الربع الأول بنمو 63%
إطلاق مشروع «شوبا سيتي» السكني في أبوظبي
الإمارات وأوزبكستان تبحثان سبل تعزيز الشراكة في قطاعات الاقتصاد الجديد
