هل يستطيع ليفربول تحقيق ريمونتادا تاريخية أمام باريس سان جيرمان؟



معتز الشامي (أبوظبي)

يتوقف مصير ليفربول في دوري أبطال أوروبا على مباراة حاسمة ضد باريس سان جيرمان، عندما يستضيف الريدز حامل اللقب، في إياب ربع النهائي، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب أنفيلد، ويتعين على ليفربول، الفائز باللقب 6 مرات، القيام بعمل شاق ضد حامل اللقب باريس سان جيرمان، حيث يجد فريق آرني سلوت نفسه متأخرا بنتيجة 2-0 بعد مباراة الذهاب، في ملعب حديقة الأمراء.

وفشل ليفربول في تسديد أي كرة على المرمى في مباراة الذهاب، وهي المرة الأولى التي يفشل فيها في القيام بذلك في مباراة بدوري أبطال أوروبا منذ نوفمبر 2020 ضد أتالانتا.

ويواجه ليفربول، مهمة صعبة للغاية قبل مباراة الإياب، وقد كان وقت استعدادهم لمباراة الثلاثاء أقصر بكثير من وقت استعداد باريس سان جيرمان، وعلى عكس فريق لويس إنريكي، الذي تمكّن من تأجيل مباراته في الدوري الفرنسي ضد لانس، عاد ليفربول إلى منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز السبت الماضي، وفاز على فولهام 2-0 على ملعب أنفيلد.

ويحتاج ليفربول للفوز بفارق هدفين على الأقل لإجبار باريس على وقت إضافي، ناهيك عن حسمها نهائياً، وتشير توقعات شبكة أوبتا إلى ترجيح طفيف لفوزهم في غضون 90 دقيقة على ملعب أنفيلد.

وتتوقع الشبكة فوز ليفربول بنسبة 39.6% منها، بينما تبلغ نسبة باريس سان 37.9%، وتبلغ احتمالات التعادل 22.5% فقط.

وبفوز باريس سان جيرمان في مباراة الذهاب، لم تشهد 7 مواجهات بين الفريقين أي تعادل في جميع المسابقات، حيث حقق ليفربول فوزين من أصل 3 على أرضه، وكانت آخر مواجهة بين الفريقين قبل هذا الموسم في دور الـ16 من الموسم الماضي، حيث فاز ليفربول 1-0 في باريس، وفي ميرسيسايد، عادل باريس سان جيرمان النتيجة، وبعد التعادل 1-1 في مجموع المباراتين، حسم الباريسيون التأهل بركلات الترجيح 4-1، ليُقصوا ليفربول ويمهّدوا الطريق نحو أول لقب لهم في دوري أبطال أوروبا.

وخسر ليفربول 4 مباريات في نسخة واحدة من دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ موسم 2018-2019، وهي النسخة التي فاز بها، والوحيدة التي قلب فيها تأخره في مباراة الذهاب بهدفين أو أكثر ليتأهل ضد برشلونة في الدور نصف النهائي.

ويتصدر باريس سان جيرمان ترتيب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم من حيث عدد الأهداف المسجلة (36)، وإجمالي التسديدات (259)، والتسديدات على المرمى (96)، واللمسات داخل منطقة جزاء الخصم (486).