الشارقة ثالث دوري السلة بعد الفوز على البطائح

14 ابريل 2026 10:58

 
علي معالي (أبوظبي)
فاز فريق الشارقة بالمركز الثالث لبطولة دوري رجال السلة، بعد التفوق على البطائح، بنتيجة 108-69، في اللقاء الذي جرى على صالة نادي الشارقة، قام عبداللطيف الفردان، رئيس الاتحاد، يرافقه سالم المطوع، أمين عام الاتحاد، ومحمد صالح، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة، رئيس شركة الألعاب الجماعية، وأحمد الشحي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، ومحمد الحمادي، مدير الاتحاد، بتقليد «الملك» بالميداليات البرونزية.
جاءت المباراة قوية بين الفريقين، سيطر على مجرياتها فريق الشارقة من البداية للنهاية، وانتهت أرباعها بنتيجة 18-13 و32-24 و30-18 و28-14 لمصلحة الشارقة، وعن بقية ترتيب فرق الدوري فقد حلّ الوصل في المركز الخامس، بعد فوزه على نادي الوحدة بنتيجة 114 مقابل 86 على صالة نادي الوصل ليحتل الوحدة المركز السادس، كما احتل فريق الجزيرة المركز السابع بعد فوزه على الظفرة بنتيجة 74 مقابل 63 على صالة نادي الجزيرة.
أما عن قمة البطولة، فيلتقي اليوم النصر مع شباب الأهلي في مباراة الإياب، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز شباب الأهلي، وفي حال تكرار «الفرسان» للفوز فسوف يُتوج باللقب، وفي حال فوز «العميد» ستكون هناك مباراة ثالثة فاصلة.

