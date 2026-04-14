عدد اليوم
النصر يحتفي بأبطال «ثنائية الطائرة»

معتصم عبدالله (دبي)
أقام مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية حفل تكريم للفريق الأول للكرة الطائرة (رجال)، في أمسية غلب عليها طابع الفخر والاعتزاز، احتفاءً بالإنجاز الكبير الذي حققه «العميد» هذا الموسم، بحصده ثنائية الدوري العام وكأس الاتحاد.
وشهد الحفل حضوراً رفيع المستوى، تقدّمه عبدالرزاق الهاشمي، رئيس مجلس إدارة الشركة، ونائبه عبدالباسط علي، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة: سالم بن علي، محمد مطر الجميري، والدكتور فيصل الطواش، بجانب فريد القيواني، المدير التنفيذي للشركة، وجاسم سرور القمزي، مشرف اللعبة، بالإضافة إلى أُسر اللاعبين المحترفين الذين شاركوا الأبطال فرحة التتويج.
وفي كلمة وجّهها للاعبين والجهازين الفني والإداري، أعرب عبدالرزاق الهاشمي عن فخره الكبير بالإنجاز، قائلاً:  «أشكركم جميعاً على جهودكم الاستثنائية طوال الموسم. تحقيق الدوري والكأس إنجاز كبير لم يكن ليتحقق لولا تفاني اللاعبين وكفاءة الأجهزة الفنية. الدوري ليس سهلاً في أي لعبة، لكن النصر بكم سيعود دائماً أقوى».
وخصّ الهاشمي المدير الفني للفريق بالشكر، مؤكداً أن التحدي المقبل يتمثل في الحفاظ على المكتسبات، وأضاف: «نريدكم دائماً على قلب رجل واحد، وسنواصل دعم الفريق في الموسم المقبل للحفاظ على هذه البطولات، وأنقل لكم تحيات مجلس إدارة النادي وتقديرهم الكامل لما قدّمتموه». 
من جانبه، أكد عبدالباسط علي، نائب رئيس مجلس الإدارة، أن الموسم كان حافلاً بالتحديات، مشيداً بروح التكاتف داخل الفريق، وقال: «نحن في نادي النصر جزء من هذا المجتمع الطامح باستمرار نحو التميز والإنجاز، لذلك نتبنّى هذا الشعار نهجاً لنا وهدفاً دائماً لمواصلة تحقيق البطولات، السر وراء هذا النجاح هو العمل بروح العائلة الواحدة».
وأضاف:  «نحن نفخر بكم في نادي النصر الكبير، وسنفتقد هذه اللحظات الرائعة، لكن عَجَلة الانتصارات لن تتوقف».
ووجّه عبدالباسط شكراً خاصاً لمجلس إدارة الشركة على الثقة، وللجهاز الفني وكابتن الفريق وجميع اللاعبين، مؤكداً أن طموحات الموسم المقبل تتمثل في مواصلة حصد الألقاب وتعزيز مكانة النصر كأحد الأندية الرائدة.

 

