جيمس «لاعب الأسبوع» للمرة السبعين في «سلة أميركا»



لوس أنجلوس (أ ف ب)

اختير ليبرون جيمس، نجم لوس أنجلوس ليكرز البالغ 41 عاماً، «لاعب الأسبوع» في المنطقة الغربية، بحسب ما أعلنت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي أيه) أمس، ونال جيمس الذي يقترب من نهاية مسيرته الاحترافية الاستثنائية، هذه الجائزة للمرة السبعين، وهي تُكرّم اللاعبين الذين تألقوا خلال الأسبوع المنصرم من الموسم المنتظم. أما الجائزة ذاتها في المنطقة الشرقية، فذهبت إلى لاعب تورونتو براندون إنجرام، الأصغر منه بـ13 عاماً.

وخلال هذه الفترة، حقق جيمس وليكرز ثلاثة انتصارات مقابل خسارة واحدة، رغم غياب اثنين من ركائز الفريق، النجم السلوفيني لوكا دونتشيتش، وأوستن ريفز. وفي ظل غيابهما، سجّل «الملك جيمس» معدلات مميزة بلغت 24 نقطة و9.7 تمريرة حاسمة و6 متابعات في المباراة الواحدة.

وفي دليل جديد على طول مسيرته الاستثنائية، يستعدّ اللاعب الذي خاض موسمه المنتظم الثالث والعشرين في الدوري، لبدء مشاركته التاسعة عشرة في الأدوار الإقصائية (بلاي أوف).

وتُوّج ليبرون جيمس بلقب الدوري أربع مرات (2012 و2013 مع ميامي، 2016 مع كليفلاند و2020 مع ليكرز)، وهو أفضل هداف في تاريخ الدوري، حيث يملك في رصيده 43.440 نقطة في الموسم المنتظم و8.289 نقطة في الأدوار الإقصائية. كما نال جائزة أفضل لاعب في الموسم أربع مرات (2009, 2010, 2012 و2013).