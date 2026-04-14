الثلاثاء 14 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
الاتحاد الآسيوي يرفع عدد أندية دوري أبطال النخبة إلى 32 فريقاً

14 ابريل 2026 11:21

 

معتز الشامي (أبوظبي)
قرّر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم زيادة فرق دوري أبطال آسيا النخبة إلى 32 فريقاً بدلاً من 24 كما هو حالياً، وذلك اعتباراً من الموسم المقبل 2026-2027، ويهدف القرار إلى إدخال التحسينات الاستراتيجية على البطولة الأبرز للأندية في القارة.
وبموجب الهيكل الجديد، ستستمر البطولة في الانقسام بالتساوي إلى منطقتي الشرق والغرب، بواقع 16 فريقاً لكل منطقة، ويهدف هذا التوسع إلى إتاحة الفرصة أمام الأندية النخبوية للتنافس مع أفضل فرق القارة، إلى جانب تحفيز معايير أعلى من الاحترافية والأداء في الدوريات المحلية عبر آسيا.
وتشير المتابعات إلى أن الاتحاد القاري سيُعيد توزيع مقاعد المشاركة في البطولة، بحيث يحصل دورينا في التعديل الجديد على 3 مقاعد مباشرة في النخبة، بالإضافة لمقعد مباشر في دوري أبطال آسيا2، حيث يقترب دورينا من حسم مقعد وصافة غرب آسيا خلف الدوري السعودي، بينما يحلّ في الترتيب الرابع قارياً.
أما عن آلية التأهل إلى دور الـ16 في نسخة الموسم المقبل، فسيتم تعديل معايير التأهل نفسها على أن يتم تطبيقها بعد موسم 2026-2027، وذلك لزيادة أهمية مرحلة الدوري. وبحسب النظام الجديد، تتأهل الأندية التي تحتل المراكز من الأول إلى السادس في كل منطقة مباشرة إلى دور الـ16، وفي تغيير لافت عن الأنظمة السابقة، فإن الأندية التي تنهي المرحلة في المراكز من السابع إلى العاشر لن تغادر المنافسة، بل ستنتقل إلى مرحلة فاصلة مستحدثة ضمن الأدوار الإقصائية، بلقاءي ذهاب وإياب.
ويحصل الفريق الأعلى تصنيفاً في كل مواجهة ضمن هذه المرحلة الفاصلة، وتحديداً أصحاب المركزين السابع والثامن، على أفضلية اللعب على أرضه، كمكافأة على نتائجه في مرحلة الدوري، ويتأهل الفائزون من هذه المواجهات إلى استكمال عقد المتأهلين إلى دور الـ16، بما يضمن بقاء جميع المراكز ذات أهمية حتى الجولة الأخيرة.
ونظراً للازدحام الحالي في روزنامة المنافسات العالمية، لن يتم تطبيق هذه المرحلة الفاصلة في الموسم المقبل، على أن يتم إدخالها في المواسم اللاحقة.

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في بيان، أن هذا التوسيع الأخير يأتي التزاماً من الاتحاد بتقديم منصة قارية أكثر شمولية وقابلية للنمو التجاري، حيث يسهم في توسيع نطاق تمثيل نخبة كرة القدم في القارة، بما يضمن بقاء دوري أبطال آسيا للنخبة في طليعة المشهد الكروي العالمي، وتقديم تجربة رياضية مميزة للجماهير وكافة المعنيين، ويشار إلى أن جميع القرارات بحاجة إلى مصادقة المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قبل دخولها حيّز التنفيذ.

