أندية الشارقة للمرأة تواصل تفوّقها في كأس نائب رئيس الدولة لألعاب القوى



الشارقة (وام)

واصلت أندية الشارقة لرياضة المرأة حضورها القوي في بطولة كأس نائب رئيس الدولة لألعاب القوى لفئتي الناشئات والسيدات التي تم تنظيمها أمس الأول، حيث فرض نادي الشارقة الرياضي للمرأة تفوّقه بحصد كؤوس البطولة في جميع الفئات «الأشبال، والناشئات، والشابات، والسيدات»، فيما عزّز نادي خورفكان الرياضي للمرأة حضوره التنافسي عبر نتائج متقدمة في عدد من المسابقات.

وسجّل نادي الشارقة الرياضي للمرأة هيمنة واضحة على منصات التتويج تُوّجت بهذا الإنجاز الشامل، ففي منافسات الناشئات افتتحت سارة فهد النتائج بإحراز ذهبية 100 متر حواجز، تلتها ماريا فهد بالميدالية الفضية، فيما أضافت ريم محمد البدواوي ذهبية الوثب الطويل، مسجِّلة رقماً جديداً على مستوى الدولة، بجانب ذهبية رودينا محمد في إطاحة المطرقة، وفي دفع الجُلة أحرزت حنان إبراهيم الذهبية، ونالت مريم مراد الفضية، وحققت عهود محمد البرونزية.

وفي سباقات المضمار، أحرزت علياء خالد سعيد ذهبية 400 متر، وفاطمة جاسم أهلي فضية في السباق ذاته، بجانب برونزية علياء خالد سعيد في 100 متر، كما تُوّج فريق التتابع المتنوع، المكوّن من سارة فهد وعلياء خالد المهيري وعلياء خالد سعيد وفواغي حميد بالميدالية الذهبية.

كما أحرزت سارة فهد ذهبية 400 متر حواجز، فيما سجّلت سمر صالح ثنائية لافتة بإحراز ذهبيتي الوثب الثلاثي - مع رقم جديد على مستوى الدولة - والوثب العالي، بينما نالت ريم محمد البدواوي فضية الوثب العالي، كما أحرزت حنان إبراهيم ذهبية قذف القرص، وأضافت اليازية طارق عبدالسلام ذهبية رمي الرمح، فيما نالت فواغي حميد فضية 800 متر، وتُوّجت علياء خالد المهيري بذهبية 3000 متر.

أما في فئة السيدات، فقد واصلت لاعبات الشارقة تألقهنّ، حيث أحرزت مهرة عبدالرحيم انقليا ذهبيتَي 100 متر حواجز و400 متر حواجز، فيما حققت فاطمة علي حسن ذهبية 100 متر و200 متر، وأضافت عبير إبراهيم البلوشي ذهبية الوثب الطويل، كما تُوّج فريق 4×100 متر، المكوّن من مهرة عبدالرحيم وفاطمة علي حسن وعبير إبراهيم وعذراء عادل بالميدالية الذهبية، قبل أن تضيف عذراء عادل فضية 800 متر.

وسجّل نادي خورفكان الرياضي للمرأة حضوراً متقدماً عبر نتائجه في فئتي الناشئات والسيدات، حيث أحرزت خديجة محمد أحمد الهمش فضية 100 متر قبل أن تضيف فضية 200 متر، كما حققت ميّثة جمعة الظنحاني فضية رمي الرمح، وفي فئة السيدات نالت عائشة محمد عبيد الحمودي برونزية سباق 100 متر.

وأكدت هند الكباوي، المدير الفني لألعاب القوى في أندية الشارقة لرياضة المرأة، أن نتائج البطولة تعكس استقرار العمل الفني وتطوره، مشيرة إلى أن تنوع الإنجازات بين السباقات والميدان، إلى جانب الأرقام الجديدة المسجلة، يؤكد أن العمل التدريبي يُترجم بشكل واضح في المنافسات.

وأضافت أن التركيز مستمر على بناء الجاهزية على المدى الطويل، مع منح اللاعبات فرصاً أكبر للاحتكاك واكتساب الخبرة، بما يعزز استمرارية الحضور التنافسي في مختلف الاستحقاقات.

وتعكس هذه النتائج مرحلة أكثر رسوخاً في مسار ألعاب القوى بأندية الشارقة لرياضة المرأة، حيث يتكامل التفوق الواضح لنادي الشارقة الرياضي للمرأة مع الحضور المتنامي لنادي خورفكان الرياضي للمرأة، في مشهد يعكس نضج المنظومة وقدرتها على إنتاج الإنجاز عبر مختلف الاختصاصات.