أوسيك يختار مصر ليفعل ما يريده!

15 ابريل 2026 14:22

لندن (رويترز)
قال بطل العالم للوزن الثقيل أولكسندر أوسيك إنه ينبغي أن يسمح له، ولو لمرة واحدة، ​بأن يفعل ما يريد، وذلك عقب الانتقادات التي وجهت إليه بسبب قراره الدفاع عن لقب مجلس الملاكمة العالمي أمام ⁠الهولندي ريكو فيرهوفن، بطل الكيك بوكسينج.
وسيواجه أوسيك، الذي لم ​يخض أي نزال منذ فوزه على ​البريطاني ‌دانييل دوبوا في استاد ويمبلي بلندن ⁠في ​يوليو الماضي، فيرهوفن في 23 مايو المقبل في مصر.
ويحمل الملاكم الأوكراني، البالغ من العمر 39 عاماً، ألقاب الاتحاد الدولي للملاكمة ورابطة الملاكمة ‌العالمية ومجلس الملاكمة العالمي، بعدما تخلى سابقاً عن ‌حزام منظمة الملاكمة العالمية.
وقال أوسيك للصحفيين خلال مؤتمر صحفي في لندن "الكثير من الناس ​يقولون: لماذا تختار هذا النزال ولا تقاتل ملاكماً؟ ريكو شخص رائع، وهو خصم خطير". وأضاف "لمرة واحدة أريد أن أفعل ما أريده أنا، وليس ما يُفترض أن أفعله. في كثير من ‌الأحيان أفعل ما يحتاجه ​الآخرون. يقال لي: عليك أن تقاتل هذا الشخص أو ذاك، فأقول حسناً. الآن سأفعل ما أريد".
ولا يمتلك فيرهوفن خبرة كبيرة في ​الملاكمة الاحترافية، لكنه ‌سبق ⁠أن تدرب مع ‌تايسون فيوري وخاض نزالاً ‌واحداً في عام 2014، فاز فيه بالضربة القاضية. وأكد الملاكم الهولندي أن فارق ⁠الوزن سيكون عاملاً حاسماً في المواجهة. وقال فيرهوفن، البالغ من ​العمر 37 عاماً: "عندما أوجه له أفضل لكمة لدي، فمن الطبيعي أن يسقط، فهناك فارق في الوزن يبلغ نحو 20 كيلوجراماً". وأضاف "إنه يشبه ملاكماً من فئة وزن خفيف الثقيل، أما أنا فمقاتل وزن ​ثقيل بالفطرة، وهذا فارق كبير".

