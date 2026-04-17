«أوكلون هانديكاب» يجدّد المواجهة الثالثة بين «سوفرينتي» و«جورناليزم»

عصام السيد (أبوظبي)

يعود المهر «سوفرينتي» لجودلفين حامل لقب حصان العام في أميركا، والذي يخوض أول سباق له في سن الرابعة، إلى معترك «أوكلون هانديكاب» لمسافة 1800 متر، من الفئة الثانية، الذي تبلغ جائزته 1.25 مليون دولار، بمضمار أوكلون بارك.

وكان «سوفرينتي» بإشراف المدرب ويليام موت، قد واصل هيمنته على شريحة خيول الثلاث سنوات في أميركا الشمالية العام الماضي، وأصبح أول خيل منذ 30 عاماً يكمل الثلاثية التاريخية بالفوز بسباقات كنتاكي ديربي، وبيلمونت ستيكس، وترافرس ستيكس.

وعزز مهر جودلفين «سوفرينتي» المنحدر من نسل «انتو مسشيف»، مكانته، محققاً انتصارات لافتة في سباق جيم داندي ستيكس، خلال صيف استثنائي على مضمار ساراتوجا، وسيقوده في سباق أوكلون هانديكاب فارسه المعتاد جونيور الفرادو.

وأعلنت شركة «إكليبس ثوروبريد بارتنرز» عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن «جورناليزم»، الفائز بسباق «بريكنيس ستيكس» العام الماضي، سيخوض أول سباق له في سن الرابعة في سباق «أوكلون هانديكاب»

جاء هذا الإعلان بعد أن قطع الحصان، الذي يدربه مايكل مكارثي، مسافة خمسة فورلونغ في 1:00:60 دقيقة في سانتا أنيتا، وكان هذا هو التدريب الثامن لهذا العام لابن «كيرلين».

وحلّ الجواد «جورناليزم» ثانياً خلف الجواد «سوفرينتي»، الذي يدربه بيل موت، والذي أنتجته جودلفين، في كلا اللقاءين السابقين، سباق كنتاكي ديربي من الفئة الأولى، وسباق بيلمونت ستيكس من الفئة الأولى.

وكان من المقرر أن يلتقيا للمرة الثالثة في سباق بريدرز كاب كلاسيك في ديل مار في الأول من نوفمبر الماضي، لكن تم استبعاد «سوفرينتي» بسبب إصابته بالحمى، وحقق «جورناليزم» أفضل مركز لحصان عمره ثلاث سنوات في بطولة نهاية العام، عندما حلّ رابعاً خلف الفائز «فوريفر يونج».

وقاد الفارس خوسيه أورتيز الجواد «جورناليزم» لأول مرة في سباق بريدرز كاب كلاسيك، وسيعود لقيادته في سباق أوكلون هانديكاب، وكان الفارس أومبرتو ريسبولي قد قاد الجواد للفوز في سباقات سانتا أنيتا ديربي، وبريكنيس، وهاسكل من الفئة الأولى، لكن تم استبداله بعد أن حلّ «جورناليزم» ثانياً خلف «فيرنسنس» في سباق باسيفيك كلاسيك من الفئة الأولى.

وبعد الإعلان النهائي في مضمار أوكلون بارك، تشمل المشاركات الأخرى الفائز بسباق الفئة الأولى «وايت أباريو»، والفائز بسباق الفئة الثالثة «ليبرال آرتس».